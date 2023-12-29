https://ria.ru/20231229/nagrazhdenie-1918881597.html

Герасимов вручил госнаграды военным, отличившимся при освобождении Марьинки

Герасимов вручил госнаграды военным, отличившимся при освобождении Марьинки - РИА Новости, 29.12.2023

Герасимов вручил госнаграды военным, отличившимся при освобождении Марьинки

Начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне СВО государственные награды военным,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T05:13

2023-12-29T05:13

2023-12-29T09:15

марьинка (днр)

россия

валерий герасимов

сергей шойгу

владимир путин

донецк

безопасность

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне СВО государственные награды военным, отличившимся при освобождении Марьинки в ДНР, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что выполнили своевременно задачи, овладели Марьинкой. Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой", — сказал он.Герасимов вручил отличившимся бойцам подразделений группировки войск "Южная" ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки.В ведомстве напомнили, что награды вручаются непосредственно на передовой в соответствии с указаниями Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Путина.О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, 25 декабря главе государства доложил министр обороны Сергей Шойгу. Путин отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка подразделения противника. По его словам, российские военные получили возможность выйти на более широкий оперативный простор.

https://ria.ru/20231229/nagrazhdenie-1918879567.html

марьинка (днр)

россия

донецк

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марьинка (днр), россия, валерий герасимов, сергей шойгу, владимир путин, донецк, безопасность