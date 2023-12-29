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Герасимов вручил госнаграды военным, отличившимся при освобождении Марьинки - РИА Новости, 29.12.2023
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05:13 29.12.2023 (обновлено: 09:15 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/nagrazhdenie-1918881597.html
Герасимов вручил госнаграды военным, отличившимся при освобождении Марьинки
Герасимов вручил госнаграды военным, отличившимся при освобождении Марьинки - РИА Новости, 29.12.2023
Герасимов вручил госнаграды военным, отличившимся при освобождении Марьинки
Начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне СВО государственные награды военным,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T05:13
2023-12-29T09:15
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россия
валерий герасимов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне СВО государственные награды военным, отличившимся при освобождении Марьинки в ДНР, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что выполнили своевременно задачи, овладели Марьинкой. Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой", — сказал он.Герасимов вручил отличившимся бойцам подразделений группировки войск "Южная" ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки.В ведомстве напомнили, что награды вручаются непосредственно на передовой в соответствии с указаниями Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Путина.О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, 25 декабря главе государства доложил министр обороны Сергей Шойгу. Путин отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка подразделения противника. По его словам, российские военные получили возможность выйти на более широкий оперативный простор.
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марьинка (днр), россия, валерий герасимов, сергей шойгу, владимир путин, донецк, безопасность
Марьинка (ДНР), Россия, Валерий Герасимов, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Донецк, Безопасность
Герасимов вручил госнаграды военным, отличившимся при освобождении Марьинки

Герасимов наградил в зоне СВО бойцов, отличившимся при освобождении Марьинки

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНачальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне СВО государственные награды военным, отличившимся при освобождении Марьинки в ДНР, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что выполнили своевременно задачи, овладели Марьинкой. Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой", — сказал он.
Герасимов вручил отличившимся бойцам подразделений группировки войск "Южная" ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки.
В ведомстве напомнили, что награды вручаются непосредственно на передовой в соответствии с указаниями Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Путина.
О полном взятии Марьинки, расположенной поблизости от Донецка, 25 декабря главе государства доложил министр обороны Сергей Шойгу. Путин отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка подразделения противника. По его словам, российские военные получили возможность выйти на более широкий оперативный простор.
Церемония вручения наград участникам специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Отличившимся в боях у Артемовска десантникам вручили госнаграды
04:22
 
Марьинка (ДНР)РоссияВалерий ГерасимовСергей ШойгуВладимир ПутинДонецкБезопасность
 
 
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