https://ria.ru/20231229/nagrazhdenie-1918879567.html

Отличившимся в боях у Артемовска десантникам вручили госнаграды

Отличившимся в боях у Артемовска десантникам вручили госнаграды - РИА Новости, 29.12.2023

Отличившимся в боях у Артемовска десантникам вручили госнаграды

Костромским десантникам, отличившимся в боях на Артемовском направлении, вручены государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T04:22

2023-12-29T04:22

2023-12-29T04:27

россия

артемовск

донбасс

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 29 дек – РИА Новости. Костромским десантникам, отличившимся в боях на Артемовском направлении, вручены государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны. "В день 79-й годовщины образования гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ, в Артемовске, непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения, состоялось награждение государственными наградами личного состава прославленной воинской части, проявивших отвагу, мужество и героизм в боях за освобождение Донбасса на артемовском направлении", - рассказали в ведомстве.В числе награжденных десантники различных воинских специальностей, "каждый из которых внес весомый вклад в срыв провалившегося контрнаступления ВСУ" летом и осенью текущего года. Бойцам ВДВ вручили ордена Мужества, медали "За храбрость", "За отвагу", Суворова, Жукова и "За боевые отличия". Награды отличившимся военнослужащим вручил командир гвардейского Костромского парашютно-десантного полка. Он поздравил военнослужащих с Днем воинской части и с награждением высокими государственными наградами, поблагодарил их за неоценимый личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, и пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества."Сразу после торжественного мероприятия награжденные военнослужащие Костромского полка вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач", - добавили в Минобороны.Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231228/gorod-1918618679.html

https://ria.ru/20231228/marinka-1918615671.html

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россия, артемовск, донбасс, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность