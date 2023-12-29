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Отличившимся в боях у Артемовска десантникам вручили госнаграды - РИА Новости, 29.12.2023
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04:22 29.12.2023 (обновлено: 04:27 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/nagrazhdenie-1918879567.html
Отличившимся в боях у Артемовска десантникам вручили госнаграды
Отличившимся в боях у Артемовска десантникам вручили госнаграды - РИА Новости, 29.12.2023
Отличившимся в боях у Артемовска десантникам вручили госнаграды
Костромским десантникам, отличившимся в боях на Артемовском направлении, вручены государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T04:22
2023-12-29T04:27
россия
артемовск
донбасс
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 дек – РИА Новости. Костромским десантникам, отличившимся в боях на Артемовском направлении, вручены государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны. &quot;В день 79-й годовщины образования гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ, в Артемовске, непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения, состоялось награждение государственными наградами личного состава прославленной воинской части, проявивших отвагу, мужество и героизм в боях за освобождение Донбасса на артемовском направлении&quot;, - рассказали в ведомстве.В числе награжденных десантники различных воинских специальностей, "каждый из которых внес весомый вклад в срыв провалившегося контрнаступления ВСУ" летом и осенью текущего года. Бойцам ВДВ вручили ордена Мужества, медали "За храбрость", "За отвагу", Суворова, Жукова и "За боевые отличия". Награды отличившимся военнослужащим вручил командир гвардейского Костромского парашютно-десантного полка. Он поздравил военнослужащих с Днем воинской части и с награждением высокими государственными наградами, поблагодарил их за неоценимый личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, и пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества."Сразу после торжественного мероприятия награжденные военнослужащие Костромского полка вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач", - добавили в Минобороны.Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231228/gorod-1918618679.html
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россия, артемовск, донбасс, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Артемовск, Донбасс, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Отличившимся в боях у Артемовска десантникам вручили госнаграды

Костромских бойцов ВДВ, отличившихся на Артемовском направлении, наградили

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЦеремония вручения наград участникам специальной военной операции
Церемония вручения наград участникам специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Церемония вручения наград участникам специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 дек – РИА Новости. Костромским десантникам, отличившимся в боях на Артемовском направлении, вручены государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"В день 79-й годовщины образования гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ, в Артемовске, непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения, состоялось награждение государственными наградами личного состава прославленной воинской части, проявивших отвагу, мужество и героизм в боях за освобождение Донбасса на артемовском направлении", - рассказали в ведомстве.

В числе награжденных десантники различных воинских специальностей, "каждый из которых внес весомый вклад в срыв провалившегося контрнаступления ВСУ" летом и осенью текущего года. Бойцам ВДВ вручили ордена Мужества, медали "За храбрость", "За отвагу", Суворова, Жукова и "За боевые отличия".
Награды отличившимся военнослужащим вручил командир гвардейского Костромского парашютно-десантного полка. Он поздравил военнослужащих с Днем воинской части и с награждением высокими государственными наградами, поблагодарил их за неоценимый личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, и пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.
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"Сразу после торжественного мероприятия награжденные военнослужащие Костромского полка вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач", - добавили в Минобороны.
Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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РоссияАртемовскДонбассВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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