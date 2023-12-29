https://ria.ru/20231229/moshenniki-1919049411.html
ГПУ заявила о ликвидации масштабной сети мошеннических колл-центров
ГПУ заявила о ликвидации масштабной сети мошеннических колл-центров - РИА Новости, 29.12.2023
ГПУ заявила о ликвидации масштабной сети мошеннических колл-центров
Офис Генерального прокурора Украины заявил в пятницу о ликвидации масштабной сети мошеннических колл-центров с более чем 2,5 тысячами "операторов",... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T20:03
2023-12-29T20:03
2023-12-29T20:03
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Офис Генерального прокурора Украины заявил в пятницу о ликвидации масштабной сети мошеннических колл-центров с более чем 2,5 тысячами "операторов", действовавших в 16 регионах страны. "Разоблачена масштабная сеть мошеннических колл-центров с годовым оборотом в три миллиарда гривен (почти 79 миллионов долларов -ред.). По данным следствия, более 2500 операторов "работали" в "офисах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской Генпрокуратуры. Сообщается, что сеть работала в 16 областях Украины. Описывается алгоритм работы сотрудников колл-центров: операторы, представляясь работниками банков, инвестиционных и телекоммуникационных компаний, а также государственных органов, после чего обманным путем получали конфиденциальные данные граждан и доступ к личным кабинетам и их средствам.
https://ria.ru/20231111/podzhog-1908883082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, украина, гпу
В мире, Технологии, Украина, ГПУ
ГПУ заявила о ликвидации масштабной сети мошеннических колл-центров
ГПУ: разоблачена сеть мошеннических колл-центров с годовым оборотом в $79 млн