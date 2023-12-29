https://ria.ru/20231229/morozy-1919022389.html
В Костромской области прогнозируют аномальные холода в новогодние праздники
В Костромской области прогнозируют аномальные холода в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2023
В Костромской области прогнозируют аномальные холода в новогодние праздники
Аномально холодная погода на 7-12 градусов ниже климатической нормы ожидается в Костромской области, с 1 по 5 января температура может понизиться до -27… -30... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:14
2023-12-29T17:14
2023-12-29T17:14
общество
костромская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Аномально холодная погода на 7-12 градусов ниже климатической нормы ожидается в Костромской области, с 1 по 5 января температура может понизиться до -27… -30 градусов, сообщает администрация региона. "По данным Костромского гидрометцентра, с 1 по 5 января на территории Костромской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12° ниже климатической нормы. По прогнозам синоптиков, к середине следующей недели в ночные часы местами по региону температура может опуститься до 27-30°", - говорится в сообщении. Отмечается, что департамент региональной безопасности и ГУ МЧС по Костромской области призывают жителей ограничить пребывание на открытом воздухе, а находясь на улице – избегать переохлаждения. Автовладельцам рекомендуется максимально ограничить выезды, особенно на дальние расстояния. При использовании личного транспорта надо строго придерживаться норм безопасности. На любой дороге скорость должна быть снижена на треть. Даже на сухом, но холодном асфальте сцепление колес с дорогой слабее, отмечают специалисты.
https://ria.ru/20231228/morozy-1918826924.html
костромская область
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общество, костромская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Костромская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Костромской области прогнозируют аномальные холода в новогодние праздники
В Костромской области в праздники прогнозируют тридцатиградусные морозы