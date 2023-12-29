Рейтинг@Mail.ru
Молдавия не смогла в 2023 году экспортировать ни одной тонны мяса - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 29.12.2023 (обновлено: 17:09 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/moldaviya-1919019344.html
Молдавия не смогла в 2023 году экспортировать ни одной тонны мяса
Молдавия не смогла в 2023 году экспортировать ни одной тонны мяса - РИА Новости, 29.12.2023
Молдавия не смогла в 2023 году экспортировать ни одной тонны мяса
Молдавия не экспортировала в 2023 году ни одной тонны говядины, свинины и мяса птицы из-за низкой производительности соответствующей продукции, пишет в пятницу... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:59
2023-12-29T17:09
молдавия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594139505_0:66:3071:1793_1920x0_80_0_0_da7a4323c77604358beeefa7091966f4.jpg
КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Молдавия не экспортировала в 2023 году ни одной тонны говядины, свинины и мяса птицы из-за низкой производительности соответствующей продукции, пишет в пятницу онлайн-издание mold-street.com. В марте Молдавия впервые получила право экспортировать переработанное мясо птицы и яйца на европейский рынок. Как отмечало Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, решение Еврокомиссии поможет достижению приоритетной национальной цели - диверсификации рынков для молдавских производителей мяса птицы. "Молдавия не сможет воспользоваться льготами, предлагаемыми Европейским Союзом для экспорта мясной продукции, так как за 11 месяцев 2023 года не экспортировала ни одной тонны говядины, свинины или птицы. Исключение составляет Приднестровье, которое поставило за границу 48 тонн мяса птицы, но эти объёмы нельзя рассматривать, как экспорт мясной продукции из Молдавии в целом", - цитирует издание экономического эксперта Юрия Рижи. Аналитик отметил, что на создавшуюся ситуацию повлияли два фактора: сокращение производства и вспышки птичьего гриппа и африканской чумы свиней. "Бойни в стране работают на пониженных мощностях, а сектор животноводства находится в явном упадке. Эта сложная ситуация заставляет Молдавию прибегать к импорту мяса для удовлетворения своих внутренних потребностей. В отсутствие достаточного внутреннего производства переработчики полагаются на внешние источники для восполнения нехватки мяса, необходимого для местной пищевой промышленности", - добавил эксперт. Издание также приводит официальную статистику по импорту мяса. Так, в текущем году ввоз в республику мяса птицы, говядины, свинины за 11 месяцев текущего года вырос примерно до 35,4 тысячи тонн. По официальным данным, в республике насчитывается 43 птицеводческих хозяйства и около 227 тысяч индивидуальных птицеводческих хозяйств, в которых в общей сложности выращивается около 6 миллионов птиц. Также в Молдавии действуют 24 бойни для птицы, которые ежегодно производят около 45 тысяч тонн мяса птицы, а также 12 центров по сбору яиц, где ежегодно регистрируется около 253 миллионов яиц.
https://ria.ru/20231228/rynok-1918744720.html
https://ria.ru/20231225/moldaviya-1917969471.html
https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594139505_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e19258dda1cc3e1dfadd7c1570115c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, экономика
Молдавия, Экономика
Молдавия не смогла в 2023 году экспортировать ни одной тонны мяса

mold-street.com: Молдавия не смогла экспортировать в 2023 году ни тонны мяса

© РИА Новости / Виталий ТимкивПалеты со свиным мясом
Палеты со свиным мясом - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Палеты со свиным мясом. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Молдавия не экспортировала в 2023 году ни одной тонны говядины, свинины и мяса птицы из-за низкой производительности соответствующей продукции, пишет в пятницу онлайн-издание mold-street.com.
В марте Молдавия впервые получила право экспортировать переработанное мясо птицы и яйца на европейский рынок. Как отмечало Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, решение Еврокомиссии поможет достижению приоритетной национальной цели - диверсификации рынков для молдавских производителей мяса птицы.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Рынок Евросоюза открыт для Молдавии только на словах, считает эксперт
28 декабря, 13:20
"Молдавия не сможет воспользоваться льготами, предлагаемыми Европейским Союзом для экспорта мясной продукции, так как за 11 месяцев 2023 года не экспортировала ни одной тонны говядины, свинины или птицы. Исключение составляет Приднестровье, которое поставило за границу 48 тонн мяса птицы, но эти объёмы нельзя рассматривать, как экспорт мясной продукции из Молдавии в целом", - цитирует издание экономического эксперта Юрия Рижи.
Аналитик отметил, что на создавшуюся ситуацию повлияли два фактора: сокращение производства и вспышки птичьего гриппа и африканской чумы свиней.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В оппозиции заявили, что власти превратили Молдавию в страну-попрошайку
25 декабря, 16:04
"Бойни в стране работают на пониженных мощностях, а сектор животноводства находится в явном упадке. Эта сложная ситуация заставляет Молдавию прибегать к импорту мяса для удовлетворения своих внутренних потребностей. В отсутствие достаточного внутреннего производства переработчики полагаются на внешние источники для восполнения нехватки мяса, необходимого для местной пищевой промышленности", - добавил эксперт.
Издание также приводит официальную статистику по импорту мяса. Так, в текущем году ввоз в республику мяса птицы, говядины, свинины за 11 месяцев текущего года вырос примерно до 35,4 тысячи тонн.
По официальным данным, в республике насчитывается 43 птицеводческих хозяйства и около 227 тысяч индивидуальных птицеводческих хозяйств, в которых в общей сложности выращивается около 6 миллионов птиц. Также в Молдавии действуют 24 бойни для птицы, которые ежегодно производят около 45 тысяч тонн мяса птицы, а также 12 центров по сбору яиц, где ежегодно регистрируется около 253 миллионов яиц.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества в городе Бульбоаке - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
"Все хорошее в прошлом". Почему Молдавия ввела санкции против России
5 декабря, 08:00
 
МолдавияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала