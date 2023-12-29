https://ria.ru/20231229/ministr-1919004821.html

Глава Минздрава Башкирии попал в ДТП

Глава Минздрава Башкирии попал в ДТП - РИА Новости, 29.12.2023

Глава Минздрава Башкирии попал в ДТП

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин пострадал в ДТП с тремя машинами, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:02

2023-12-29T16:02

2023-12-29T18:15

происшествия

авто

уфа

бирск

гибдд мвд рф

toyota corolla

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УФА, 29 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин пострадал в ДТП с тремя машинами, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.Авария произошла на трассе Караидель — Бирск. В результате погибли два человека. Еще трое получили травмы, их госпитализировали."Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Среди пострадавших — министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Он возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики", — сказали в пресс-службе.Собеседник не уточнил состояние чиновника. В региональном управлении ГИБДД, в свою очередь, сообщили, что авария произошла около 15:00 (13:00 мск) на 66-м километре автодороги Бирск — Тастуба — Сатка. Столкнулись три автомобиля: Toyota Camry, "Лада-Гранта" и "Лада-Ларгус". Погибли 57-летний водитель "Ларгуса" и его 69-летняя пассажирка.

https://ria.ru/20230908/avariya-1894894901.html

уфа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, уфа, бирск, гибдд мвд рф, toyota corolla