https://ria.ru/20231229/ministr-1919004821.html
Глава Минздрава Башкирии попал в ДТП
Глава Минздрава Башкирии попал в ДТП - РИА Новости, 29.12.2023
Глава Минздрава Башкирии попал в ДТП
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин пострадал в ДТП с тремя машинами, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:02
2023-12-29T16:02
2023-12-29T18:15
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УФА, 29 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин пострадал в ДТП с тремя машинами, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.Авария произошла на трассе Караидель — Бирск. В результате погибли два человека. Еще трое получили травмы, их госпитализировали."Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Среди пострадавших — министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Он возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики", — сказали в пресс-службе.Собеседник не уточнил состояние чиновника. В региональном управлении ГИБДД, в свою очередь, сообщили, что авария произошла около 15:00 (13:00 мск) на 66-м километре автодороги Бирск — Тастуба — Сатка. Столкнулись три автомобиля: Toyota Camry, "Лада-Гранта" и "Лада-Ларгус". Погибли 57-летний водитель "Ларгуса" и его 69-летняя пассажирка.
https://ria.ru/20230908/avariya-1894894901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, уфа, бирск, гибдд мвд рф, toyota corolla
Происшествия, Авто, Уфа, Бирск, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
Глава Минздрава Башкирии попал в ДТП
В ДТП с участием главы Минздрава Башкирии два человека погибли, трое пострадали