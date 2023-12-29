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Глава Минздрава Башкирии попал в ДТП - РИА Новости, 29.12.2023
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16:02 29.12.2023 (обновлено: 18:15 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/ministr-1919004821.html
Глава Минздрава Башкирии попал в ДТП
Глава Минздрава Башкирии попал в ДТП - РИА Новости, 29.12.2023
Глава Минздрава Башкирии попал в ДТП
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин пострадал в ДТП с тремя машинами, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:02
2023-12-29T18:15
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УФА, 29 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин пострадал в ДТП с тремя машинами, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.Авария произошла на трассе Караидель — Бирск. В результате погибли два человека. Еще трое получили травмы, их госпитализировали.&quot;Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Среди пострадавших — министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Он возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики&quot;, — сказали в пресс-службе.Собеседник не уточнил состояние чиновника. В региональном управлении ГИБДД, в свою очередь, сообщили, что авария произошла около 15:00 (13:00 мск) на 66-м километре автодороги Бирск — Тастуба — Сатка. Столкнулись три автомобиля: Toyota Camry, "Лада-Гранта" и "Лада-Ларгус". Погибли 57-летний водитель "Ларгуса" и его 69-летняя пассажирка.
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происшествия, авто, уфа, бирск, гибдд мвд рф, toyota corolla
Происшествия, Авто, Уфа, Бирск, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
Глава Минздрава Башкирии попал в ДТП

В ДТП с участием главы Минздрава Башкирии два человека погибли, трое пострадали

© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/TelegramМесто ДТП на трассе Караидель — Бирск в Башкортостане
Место ДТП на трассе Караидель — Бирск в Башкортостане - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/Telegram
Место ДТП на трассе Караидель — Бирск в Башкортостане
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УФА, 29 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин пострадал в ДТП с тремя машинами, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Авария произошла на трассе Караидель — Бирск. В результате погибли два человека. Еще трое получили травмы, их госпитализировали.
«

"Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Среди пострадавших — министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Он возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики", — сказали в пресс-службе.

Собеседник не уточнил состояние чиновника.
В региональном управлении ГИБДД, в свою очередь, сообщили, что авария произошла около 15:00 (13:00 мск) на 66-м километре автодороги Бирск — Тастуба — Сатка. Столкнулись три автомобиля: Toyota Camry, "Лада-Гранта" и "Лада-Ларгус". Погибли 57-летний водитель "Ларгуса" и его 69-летняя пассажирка.
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ПроисшествияАвтоУфаБирскГИБДД МВД РФToyota Corolla
 
 
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