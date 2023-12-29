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У Путина будут рабочие мероприятия в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2023
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13:08 29.12.2023 (обновлено: 13:12 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/meropriyatiya-1918945244.html
У Путина будут рабочие мероприятия в новогодние праздники
У Путина будут рабочие мероприятия в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2023
У Путина будут рабочие мероприятия в новогодние праздники
У президента РФ Владимира Путина запланированы рабочие мероприятия в период новогодних каникул, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:08
2023-12-29T13:12
владимир путин
новый год
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина запланированы рабочие мероприятия в период новогодних каникул, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."У нас запланированы некоторые мероприятия на эти дни, мы будем вас своевременно информировать. Не буду их анонсировать заранее", - сказал Песков про график Путина на период новогодних праздничных дней.
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владимир путин, новый год, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Новый год, Россия, Дмитрий Песков
У Путина будут рабочие мероприятия в новогодние праздники

Песков: у Путина запланированы рабочие мероприятия в новогодние праздники

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина запланированы рабочие мероприятия в период новогодних каникул, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"У нас запланированы некоторые мероприятия на эти дни, мы будем вас своевременно информировать. Не буду их анонсировать заранее", - сказал Песков про график Путина на период новогодних праздничных дней.
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