https://ria.ru/20231229/meropriyatiya-1918945244.html
У Путина будут рабочие мероприятия в новогодние праздники
У Путина будут рабочие мероприятия в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2023
У Путина будут рабочие мероприятия в новогодние праздники
У президента РФ Владимира Путина запланированы рабочие мероприятия в период новогодних каникул, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:08
2023-12-29T13:08
2023-12-29T13:12
владимир путин
новый год
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина запланированы рабочие мероприятия в период новогодних каникул, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."У нас запланированы некоторые мероприятия на эти дни, мы будем вас своевременно информировать. Не буду их анонсировать заранее", - сказал Песков про график Путина на период новогодних праздничных дней.
https://ria.ru/20231229/obraschenie-1918917234.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, новый год, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Новый год, Россия, Дмитрий Песков
У Путина будут рабочие мероприятия в новогодние праздники
Песков: у Путина запланированы рабочие мероприятия в новогодние праздники
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина запланированы рабочие мероприятия в период новогодних каникул, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"У нас запланированы некоторые мероприятия на эти дни, мы будем вас своевременно информировать. Не буду их анонсировать заранее", - сказал Песков про график Путина на период новогодних праздничных дней.
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