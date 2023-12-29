https://ria.ru/20231229/meropriyatiya-1918945244.html

У Путина будут рабочие мероприятия в новогодние праздники

У Путина будут рабочие мероприятия в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2023

У Путина будут рабочие мероприятия в новогодние праздники

У президента РФ Владимира Путина запланированы рабочие мероприятия в период новогодних каникул, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:08

2023-12-29T13:08

2023-12-29T13:12

владимир путин

новый год

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915848937_0:112:3238:1933_1920x0_80_0_0_dc855866ea72e3ef1e599e037de32dee.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина запланированы рабочие мероприятия в период новогодних каникул, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."У нас запланированы некоторые мероприятия на эти дни, мы будем вас своевременно информировать. Не буду их анонсировать заранее", - сказал Песков про график Путина на период новогодних праздничных дней.

https://ria.ru/20231229/obraschenie-1918917234.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, новый год, россия, дмитрий песков