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Глава СК и пресс-секретарь исполнили мечты пяти детей - РИА Новости, 29.12.2023
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11:45 29.12.2023 (обновлено: 12:30 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/mechty-1918925234.html
Глава СК и пресс-секретарь исполнили мечты пяти детей
Глава СК и пресс-секретарь исполнили мечты пяти детей - РИА Новости, 29.12.2023
Глава СК и пресс-секретарь исполнили мечты пяти детей
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин и официальный представитель ведомства Светлана Петренко исполнили мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний". РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:45
2023-12-29T12:30
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин и официальный представитель ведомства Светлана Петренко исполнили мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний". Бастрыкин исполнил желания сразу нескольких детей. Так, Ваня Новиков мечтал о железной дороге, Алёна Кулакова – о велосипеде, а братья Денис и Кирилл Сычевы мечтали сходить на футбольный матч. "Братья Сычевы – дети Героя России, удостоенного этого звания, к сожалению, посмертно. Они занимаются футболом и давно мечтали побывать на матче. Братья получили из рук председателя СК РФ приглашение от футбольного клуба "Спартак" (Москва), за который болеют", - рассказали в ведомстве. Мальчик Ваня имеет некоторые проблемы со здоровьем, но стойко переносит все трудности. Он получил в подарок модель железной дороги. Официальный представитель СК в свою очередь исполнила мечту 10-летнего Димы Игнатьева. "Дима учится в третьем классе, увлекается конструированием и очень любит музыку. Мальчик дополнительно занимается с педагогом, которая и порекомендовала приобрести синтезатор. Светлана Львовна Петренко приехала домой к Диме и привезла заветный подарок. Радости юного музыканта не было предела. Он не мог поверить в то, что его новогоднее желание исполнилось!" - добавили в СК РФ. Помимо этого, сестре Димы – 4-летней Анюте – Петренко подарила набор для рисования и лепки, а также сладкие подарки. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
https://ria.ru/20231228/zhelaniy-1918831981.html
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общество, россия, москва, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), новый год
Общество, Россия, Москва, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Новый год
Глава СК и пресс-секретарь исполнили мечты пяти детей

Глава СК и пресс-секретарь исполнили мечты пяти участников акции "Елки желаний"

© Фото : Предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин во время встречи с детьми, участвующими в акции "Елка желаний". 29 декабря 2023
Председатель СК России Александр Бастрыкин во время встречи с детьми, участвующими в акции Елка желаний. 29 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин во время встречи с детьми, участвующими в акции "Елка желаний". 29 декабря 2023
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин и официальный представитель ведомства Светлана Петренко исполнили мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний".
Бастрыкин исполнил желания сразу нескольких детей. Так, Ваня Новиков мечтал о железной дороге, Алёна Кулакова – о велосипеде, а братья Денис и Кирилл Сычевы мечтали сходить на футбольный матч.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время чаепития с семьями участников акции Елка желаний Ирины Волковой (10 лет) из Перми и Макара Соколова (6 лет) из Костромской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Мишустин исполнил мечты еще двух детей с "Елки желаний"
Вчера, 18:41
"Братья Сычевы – дети Героя России, удостоенного этого звания, к сожалению, посмертно. Они занимаются футболом и давно мечтали побывать на матче. Братья получили из рук председателя СК РФ приглашение от футбольного клуба "Спартак" (Москва), за который болеют", - рассказали в ведомстве.
Мальчик Ваня имеет некоторые проблемы со здоровьем, но стойко переносит все трудности. Он получил в подарок модель железной дороги.
Официальный представитель СК в свою очередь исполнила мечту 10-летнего Димы Игнатьева.
«
"Дима учится в третьем классе, увлекается конструированием и очень любит музыку. Мальчик дополнительно занимается с педагогом, которая и порекомендовала приобрести синтезатор. Светлана Львовна Петренко приехала домой к Диме и привезла заветный подарок. Радости юного музыканта не было предела. Он не мог поверить в то, что его новогоднее желание исполнилось!" - добавили в СК РФ.
Помимо этого, сестре Димы – 4-летней Анюте – Петренко подарила набор для рисования и лепки, а также сладкие подарки.
© Фото : Предоставлено пресс-службой СК РФОфициальный представитель СК РФ Светлана Петренко исполнила мечты детей в рамках акции "Елка желаний"
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко исполнила мечты детей в рамках акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой СК РФ
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко исполнила мечты детей в рамках акции "Елка желаний"
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Ёлка желаний. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Шойгу исполнит желание девочки познакомиться с пилотажной группой
Вчера, 10:39
 
ОбществоРоссияМоскваСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Новый год
 
 
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