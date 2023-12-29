https://ria.ru/20231229/mechty-1918925234.html
Глава СК и пресс-секретарь исполнили мечты пяти детей
Глава СК и пресс-секретарь исполнили мечты пяти детей - РИА Новости, 29.12.2023
Глава СК и пресс-секретарь исполнили мечты пяти детей
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин и официальный представитель ведомства Светлана Петренко исполнили мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний". РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:45
2023-12-29T11:45
2023-12-29T12:30
общество
россия
москва
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918931527_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_6d213c94574f023536113a04b38a51ee.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин и официальный представитель ведомства Светлана Петренко исполнили мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний". Бастрыкин исполнил желания сразу нескольких детей. Так, Ваня Новиков мечтал о железной дороге, Алёна Кулакова – о велосипеде, а братья Денис и Кирилл Сычевы мечтали сходить на футбольный матч. "Братья Сычевы – дети Героя России, удостоенного этого звания, к сожалению, посмертно. Они занимаются футболом и давно мечтали побывать на матче. Братья получили из рук председателя СК РФ приглашение от футбольного клуба "Спартак" (Москва), за который болеют", - рассказали в ведомстве. Мальчик Ваня имеет некоторые проблемы со здоровьем, но стойко переносит все трудности. Он получил в подарок модель железной дороги. Официальный представитель СК в свою очередь исполнила мечту 10-летнего Димы Игнатьева. "Дима учится в третьем классе, увлекается конструированием и очень любит музыку. Мальчик дополнительно занимается с педагогом, которая и порекомендовала приобрести синтезатор. Светлана Львовна Петренко приехала домой к Диме и привезла заветный подарок. Радости юного музыканта не было предела. Он не мог поверить в то, что его новогоднее желание исполнилось!" - добавили в СК РФ. Помимо этого, сестре Димы – 4-летней Анюте – Петренко подарила набор для рисования и лепки, а также сладкие подарки. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
https://ria.ru/20231228/zhelaniy-1918831981.html
https://ria.ru/20231228/shoygu-1918655679.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918931527_78:0:1215:853_1920x0_80_0_0_ca0f827aadb150bf7c0dc83d4b29d2d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), новый год
Общество, Россия, Москва, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Новый год
Глава СК и пресс-секретарь исполнили мечты пяти детей
Глава СК и пресс-секретарь исполнили мечты пяти участников акции "Елки желаний"
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин и официальный представитель ведомства Светлана Петренко исполнили мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний".
Бастрыкин исполнил желания сразу нескольких детей. Так, Ваня Новиков мечтал о железной дороге, Алёна Кулакова – о велосипеде, а братья Денис и Кирилл Сычевы мечтали сходить на футбольный матч.
Мишустин исполнил мечты еще двух детей с "Елки желаний"
"Братья Сычевы – дети Героя России, удостоенного этого звания, к сожалению, посмертно. Они занимаются футболом и давно мечтали побывать на матче. Братья получили из рук председателя СК РФ приглашение от футбольного клуба "Спартак" (Москва
), за который болеют", - рассказали в ведомстве.
Мальчик Ваня имеет некоторые проблемы со здоровьем, но стойко переносит все трудности. Он получил в подарок модель железной дороги.
Официальный представитель СК в свою очередь исполнила мечту 10-летнего Димы Игнатьева.
«
"Дима учится в третьем классе, увлекается конструированием и очень любит музыку. Мальчик дополнительно занимается с педагогом, которая и порекомендовала приобрести синтезатор. Светлана Львовна Петренко приехала домой к Диме и привезла заветный подарок. Радости юного музыканта не было предела. Он не мог поверить в то, что его новогоднее желание исполнилось!" - добавили в СК РФ.
Помимо этого, сестре Димы – 4-летней Анюте – Петренко подарила набор для рисования и лепки, а также сладкие подарки.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
Шойгу исполнит желание девочки познакомиться с пилотажной группой