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Глава СК и пресс-секретарь исполнили мечты пяти детей

Глава СК и пресс-секретарь исполнили мечты пяти детей - РИА Новости, 29.12.2023

Глава СК и пресс-секретарь исполнили мечты пяти детей

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин и официальный представитель ведомства Светлана Петренко исполнили мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний". РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:45

2023-12-29T11:45

2023-12-29T12:30

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин и официальный представитель ведомства Светлана Петренко исполнили мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний". Бастрыкин исполнил желания сразу нескольких детей. Так, Ваня Новиков мечтал о железной дороге, Алёна Кулакова – о велосипеде, а братья Денис и Кирилл Сычевы мечтали сходить на футбольный матч. "Братья Сычевы – дети Героя России, удостоенного этого звания, к сожалению, посмертно. Они занимаются футболом и давно мечтали побывать на матче. Братья получили из рук председателя СК РФ приглашение от футбольного клуба "Спартак" (Москва), за который болеют", - рассказали в ведомстве. Мальчик Ваня имеет некоторые проблемы со здоровьем, но стойко переносит все трудности. Он получил в подарок модель железной дороги. Официальный представитель СК в свою очередь исполнила мечту 10-летнего Димы Игнатьева. "Дима учится в третьем классе, увлекается конструированием и очень любит музыку. Мальчик дополнительно занимается с педагогом, которая и порекомендовала приобрести синтезатор. Светлана Львовна Петренко приехала домой к Диме и привезла заветный подарок. Радости юного музыканта не было предела. Он не мог поверить в то, что его новогоднее желание исполнилось!" - добавили в СК РФ. Помимо этого, сестре Димы – 4-летней Анюте – Петренко подарила набор для рисования и лепки, а также сладкие подарки. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), новый год