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Экс-замминистра обороны Украины обвинили в махинациях с закупками для ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
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20:21 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/makhinatsii-1919051580.html
Экс-замминистра обороны Украины обвинили в махинациях с закупками для ВСУ
Экс-замминистра обороны Украины обвинили в махинациях с закупками для ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
Экс-замминистра обороны Украины обвинили в махинациях с закупками для ВСУ
Бывшему заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову грозит до восьми лет лишения свободы за махинации с закупками для ВСУ, сообщает в пятницу... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T20:21
2023-12-29T20:21
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывшему заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову грозит до восьми лет лишения свободы за махинации с закупками для ВСУ, сообщает в пятницу украинское Госбюро расследований. "В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра обороны Украины, который при закупке продуктов для армии нанес ущерб государству на миллионы гривен. Согласно выводам судебно-экономической экспертизы, установлена сумма ущерба в сумме 11,2 миллиона гривен (295 тысяч долларов) лишних расходов министерства обороны Украины и 692 тысяч гривен (18 тысяч долларов) расходов на логистику ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госбюро расследований. При этом ведомство имя подозреваемого не называет. Как сообщал ранее генпрокурор Украины Андрей Костин, обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. Согласно сообщению Госбюро расследований, экс-замминистра обороны обвиняется в "Препятствовании законной деятельности ВСУ" и в "Злоупотреблении властью и служебным положением". Санкция статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Как установлено досудебным следствием, в период с декабря 2020 по январь 2021 года Шаповалов подписал договоры о закупке услуг по организации питания ВСУ. В дальнейшем он незаконно заключил допсоглашения с поставщиками о транспортировке продуктов и пополнения неприкосновенных запасов армии. Ранее местные СМИ писали, что военное ведомство Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912735727.html
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в мире, украина, киев, черниговская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Черниговская область, Вооруженные силы Украины
Экс-замминистра обороны Украины обвинили в махинациях с закупками для ВСУ

Экс-замглавы МО Украины грозит 8 лет тюрьмы за махинации с закупками для ВСУ

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывшему заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову грозит до восьми лет лишения свободы за махинации с закупками для ВСУ, сообщает в пятницу украинское Госбюро расследований.
«
"В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра обороны Украины, который при закупке продуктов для армии нанес ущерб государству на миллионы гривен. Согласно выводам судебно-экономической экспертизы, установлена сумма ущерба в сумме 11,2 миллиона гривен (295 тысяч долларов) лишних расходов министерства обороны Украины и 692 тысяч гривен (18 тысяч долларов) расходов на логистику ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госбюро расследований.
При этом ведомство имя подозреваемого не называет.
Как сообщал ранее генпрокурор Украины Андрей Костин, обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.
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Согласно сообщению Госбюро расследований, экс-замминистра обороны обвиняется в "Препятствовании законной деятельности ВСУ" и в "Злоупотреблении властью и служебным положением". Санкция статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Как установлено досудебным следствием, в период с декабря 2020 по январь 2021 года Шаповалов подписал договоры о закупке услуг по организации питания ВСУ. В дальнейшем он незаконно заключил допсоглашения с поставщиками о транспортировке продуктов и пополнения неприкосновенных запасов армии.
Ранее местные СМИ писали, что военное ведомство Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
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