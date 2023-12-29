Власти рассказали о разрушениях во Львове после воздушной тревоги
Власти сообщили о повреждении административного здания и производства во Львове
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что во Львове на западе Украины повреждены взрывами административное здание и производственные цеха.
Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Одессе, Львове.
Согласно сообщению Козицкого, опубликованному в Telegram-канале, в результата взрывов повреждено одно из предприятий во Львове, "зафиксированы частичное разрушение админздания и производственных цехов".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.