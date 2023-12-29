https://ria.ru/20231229/lvov-1918954419.html

Власти рассказали о разрушениях во Львове после воздушной тревоги

Власти рассказали о разрушениях во Львове после воздушной тревоги - РИА Новости, 29.12.2023

Власти рассказали о разрушениях во Львове после воздушной тревоги

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что во Львове на западе Украины повреждены взрывами административное здание и... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:37

2023-12-29T13:37

2023-12-29T13:37

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что во Львове на западе Украины повреждены взрывами административное здание и производственные цеха. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Одессе, Львове. Согласно сообщению Козицкого, опубликованному в Telegram-канале, в результата взрывов повреждено одно из предприятий во Львове, "зафиксированы частичное разрушение админздания и производственных цехов". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231229/vzryvy-1918893022.html

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львов

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, львов