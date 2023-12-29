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Мэр Львова заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры
Мэр Львова заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры - РИА Новости, 29.12.2023
Мэр Львова заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры
Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе Украины, сообщил мэр города Андрей Садовой. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T07:45
2023-12-29T07:45
2023-12-29T07:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе Украины, сообщил мэр города Андрей Садовой. Ранее в пятницу украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на Садового сообщило о взрывах в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "Имеем возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Здесь без деталей. На месте работают оперативные службы", - написал Садовой в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231228/kherson-1918595680.html
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Мэр Львова заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры
Мэр Львова Садовой заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры города