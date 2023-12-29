https://ria.ru/20231229/lvov-1918888555.html

Мэр Львова заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры

Мэр Львова заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры - РИА Новости, 29.12.2023

Мэр Львова заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры

Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе Украины, сообщил мэр города Андрей Садовой. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T07:45

2023-12-29T07:45

2023-12-29T07:45

специальная военная операция на украине

львов

россия

украина

андрей садовой

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе Украины, сообщил мэр города Андрей Садовой. Ранее в пятницу украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на Садового сообщило о взрывах в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "Имеем возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Здесь без деталей. На месте работают оперативные службы", - написал Садовой в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231228/kherson-1918595680.html

львов

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

львов, россия, украина, андрей садовой, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире