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Мэр Львова заявил о двух "прилетах" по городу
Мэр Львова заявил о двух "прилетах" по городу - РИА Новости, 29.12.2023
Мэр Львова заявил о двух "прилетах" по городу
Мэр украинского города Львов Андрей Садовой сообщил о двух "прилетах" по городу на фоне сигнала воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T06:34
2023-12-29T06:34
2023-12-29T06:34
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр украинского города Львов Андрей Садовой сообщил о двух "прилетах" по городу на фоне сигнала воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Имеем информацию о двух прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб", - пишет издание со ссылкой на Садового. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах во Львове. Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины, в том числе во Львовской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231229/kharkov-1918884528.html
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Специальная военная операция на Украине, Львов, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Андрей Садовой, Вооруженные силы Украины, В мире
Мэр Львова заявил о двух "прилетах" по городу
"Зеркало недели": мэр Львова Садовой заявил о двух "прилетах" на фоне тревоги