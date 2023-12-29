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Мэр Львова заявил о двух "прилетах" по городу - РИА Новости, 29.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/lvov-1918885051.html
Мэр Львова заявил о двух "прилетах" по городу
Мэр Львова заявил о двух "прилетах" по городу - РИА Новости, 29.12.2023
Мэр Львова заявил о двух "прилетах" по городу
Мэр украинского города Львов Андрей Садовой сообщил о двух "прилетах" по городу на фоне сигнала воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T06:34
2023-12-29T06:34
специальная военная операция на украине
львов
россия
украина
дмитрий песков
андрей садовой
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр украинского города Львов Андрей Садовой сообщил о двух "прилетах" по городу на фоне сигнала воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Имеем информацию о двух прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб", - пишет издание со ссылкой на Садового. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах во Львове. Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины, в том числе во Львовской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231229/kharkov-1918884528.html
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львов, россия, украина, дмитрий песков, андрей садовой, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Львов, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Андрей Садовой, Вооруженные силы Украины, В мире
Мэр Львова заявил о двух "прилетах" по городу

"Зеркало недели": мэр Львова Садовой заявил о двух "прилетах" на фоне тревоги

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина возле бомбоубежища во Львове
Мужчина возле бомбоубежища во Львове - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина возле бомбоубежища во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр украинского города Львов Андрей Садовой сообщил о двух "прилетах" по городу на фоне сигнала воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
«
"Имеем информацию о двух прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб", - пишет издание со ссылкой на Садового.
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах во Львове.
Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины, в том числе во Львовской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЛьвовРоссияУкраинаДмитрий ПесковАндрей СадовойВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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