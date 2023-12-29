https://ria.ru/20231229/krov-1918915657.html

Мишустин призвал увеличивать производство препаратов из плазмы крови

Мишустин призвал увеличивать производство препаратов из плазмы крови - РИА Новости, 29.12.2023

Мишустин призвал увеличивать производство препаратов из плазмы крови

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости увеличивать производство препаратов из плазмы и создавать новые, сделать так, чтобы служба крови... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:05

2023-12-29T11:05

2023-12-29T11:13

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости увеличивать производство препаратов из плазмы и создавать новые, сделать так, чтобы служба крови действовала по всей стране, в том числе в новых регионах."Надо общими усилиями делать все необходимое для того, чтобы увеличивать объемы производства соответствующих препаратов из плазмы, которые уже существуют, и соответственно создавать новые, востребованные нашими людьми. И вообще, сделать так, чтобы служба крови действовала во всех регионах страны, включая наши новые регионы", - сказал он на встрече с главой ФМБА Вероникой Скворцовой.Мишустин также отметил важность того, чтобы привлекать больше внимания к вопросам донорства."У нас живет очень много неравнодушных людей", - сказал он.

https://ria.ru/20231229/fmba-1918914734.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин