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Мишустин призвал увеличивать производство препаратов из плазмы крови - РИА Новости, 29.12.2023
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11:05 29.12.2023 (обновлено: 11:13 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/krov-1918915657.html
Мишустин призвал увеличивать производство препаратов из плазмы крови
Мишустин призвал увеличивать производство препаратов из плазмы крови - РИА Новости, 29.12.2023
Мишустин призвал увеличивать производство препаратов из плазмы крови
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости увеличивать производство препаратов из плазмы и создавать новые, сделать так, чтобы служба крови... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:05
2023-12-29T11:13
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости увеличивать производство препаратов из плазмы и создавать новые, сделать так, чтобы служба крови действовала по всей стране, в том числе в новых регионах."Надо общими усилиями делать все необходимое для того, чтобы увеличивать объемы производства соответствующих препаратов из плазмы, которые уже существуют, и соответственно создавать новые, востребованные нашими людьми. И вообще, сделать так, чтобы служба крови действовала во всех регионах страны, включая наши новые регионы", - сказал он на встрече с главой ФМБА Вероникой Скворцовой.Мишустин также отметил важность того, чтобы привлекать больше внимания к вопросам донорства."У нас живет очень много неравнодушных людей", - сказал он.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал увеличивать производство препаратов из плазмы крови

Мишустин: нужно добиться, чтобы служба крови действовала по всей стране

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПакеты с кровью в центре переливания крови
Пакеты с кровью в центре переливания крови - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пакеты с кровью в центре переливания крови. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости увеличивать производство препаратов из плазмы и создавать новые, сделать так, чтобы служба крови действовала по всей стране, в том числе в новых регионах.
"Надо общими усилиями делать все необходимое для того, чтобы увеличивать объемы производства соответствующих препаратов из плазмы, которые уже существуют, и соответственно создавать новые, востребованные нашими людьми. И вообще, сделать так, чтобы служба крови действовала во всех регионах страны, включая наши новые регионы", - сказал он на встрече с главой ФМБА Вероникой Скворцовой.
Мишустин также отметил важность того, чтобы привлекать больше внимания к вопросам донорства.
"У нас живет очень много неравнодушных людей", - сказал он.
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ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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