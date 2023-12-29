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Штат Айова отправит в Косово вторую группу нацгвардейцев - РИА Новости, 29.12.2023
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01:23 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/kosovo-1918869819.html
Штат Айова отправит в Косово вторую группу нацгвардейцев
Штат Айова отправит в Косово вторую группу нацгвардейцев - РИА Новости, 29.12.2023
Штат Айова отправит в Косово вторую группу нацгвардейцев
Национальная гвардия штата Айова сообщила РИА Новости, что в рамках миссии НАТО в Косово в январе отправится еще и вторая группа из 20 солдат. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T01:23
2023-12-29T01:23
косово
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сша
приштина
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Национальная гвардия штата Айова сообщила РИА Новости, что в рамках миссии НАТО в Косово в январе отправится еще и вторая группа из 20 солдат. Издание Newsweek в четверг сообщало, что США в пятницу отправят первую группу - более 30 солдат - в Косово. Отмечалось, что военные национальной гвардии Айовы на протяжении девяти месяцев будут задействованы в рамках миссии НАТО. Самолет с военными, по данным издания, в пятницу отправится в Техас, где солдаты завершат подготовку. В национальной гвардии Айовы подтвердили РИА Новости данные о том, что в пятницу самолет с 33 солдатами отправится в Техас, где военные завершат предмобилизационную подготовку. В Косово они будут проводить операции по медицинской эвакуации с воздуха, дозаправке и техническому обслуживанию. "Второе развертывание состоится 7 января. Эти 20 солдат будут оказывать поддержку правоохранительным органам на объекте НАТО, где будут находиться американские войска", - сказали в нацгвардии. В октябре американский посол в Приштине Джеффри Ховенир заявлял, что США поддерживают план десятилетней трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) в оперативно совместимые с НАТО профессиональные силы. Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью их трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов. От стран НАТО Приштина получает германские автоматы Heckler &amp; Koch, американские легкие бронетранспортеры М1117, бронеавтомобили Humvee с пулеметами калибра 12,7 миллиметра. Премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти заявил в июле, что Приштина наращивает военный потенциал, становясь всё более ценным партнером для США и НАТО. Президент Сербии Александр Вучич в 2022 году упрекал Запад в лицемерии, когда тот осудил покупку Белградом комплексов ПВО FK-3 в КНР на фоне поставок Великобританией ПТРК Javelin и ПТУР NLAW самопровозглашенной республике Косово. Сербские власти в июне отказались закупать БПЛА Bayraktar у Турции, после того, как турки поставили беспилотники СБК. Минобороны Сербии указало 18 июля, что власти Турции неприемлемо активно вооружают самопровозглашенную республику Косово, в том числе ударными беспилотниками, противотанковыми системами OMTAS, минометами, гранатометами. Приштина в марте 2021 года отправила контингент СБК в первую международную миссию в составе сил США в Кувейте. Силы безопасности Косово в мае и июне 2021 года впервые участвовали в военных учениях НАТО Defender Europe 21 на территории края, а также Албании и Хорватии.
https://ria.ru/20230929/kosovo-1899570712.html
https://ria.ru/20230907/vuchich-1894773493.html
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косово, в мире, сша, приштина, альбин курти, александр вучич, нато, оон
Косово, В мире, США, Приштина, Альбин Курти, Александр Вучич, НАТО, ООН
Штат Айова отправит в Косово вторую группу нацгвардейцев

Нацгвардия Айовы сообщила, что отправит в Косово вторую группу из 20 военных

© AP Photo / Visar KryeziuЧлены миротворческой миссии НАТО в Косово
Члены миротворческой миссии НАТО в Косово - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Члены миротворческой миссии НАТО в Косово. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Национальная гвардия штата Айова сообщила РИА Новости, что в рамках миссии НАТО в Косово в январе отправится еще и вторая группа из 20 солдат.
Издание Newsweek в четверг сообщало, что США в пятницу отправят первую группу - более 30 солдат - в Косово. Отмечалось, что военные национальной гвардии Айовы на протяжении девяти месяцев будут задействованы в рамках миссии НАТО. Самолет с военными, по данным издания, в пятницу отправится в Техас, где солдаты завершат подготовку.
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В национальной гвардии Айовы подтвердили РИА Новости данные о том, что в пятницу самолет с 33 солдатами отправится в Техас, где военные завершат предмобилизационную подготовку. В Косово они будут проводить операции по медицинской эвакуации с воздуха, дозаправке и техническому обслуживанию.
"Второе развертывание состоится 7 января. Эти 20 солдат будут оказывать поддержку правоохранительным органам на объекте НАТО, где будут находиться американские войска", - сказали в нацгвардии.
В октябре американский посол в Приштине Джеффри Ховенир заявлял, что США поддерживают план десятилетней трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) в оперативно совместимые с НАТО профессиональные силы.
Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью их трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов.
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Президент Сербии Александр Вучич в 2022 году упрекал Запад в лицемерии, когда тот осудил покупку Белградом комплексов ПВО FK-3 в КНР на фоне поставок Великобританией ПТРК Javelin и ПТУР NLAW самопровозглашенной республике Косово. Сербские власти в июне отказались закупать БПЛА Bayraktar у Турции, после того, как турки поставили беспилотники СБК. Минобороны Сербии указало 18 июля, что власти Турции неприемлемо активно вооружают самопровозглашенную республику Косово, в том числе ударными беспилотниками, противотанковыми системами OMTAS, минометами, гранатометами.
Приштина в марте 2021 года отправила контингент СБК в первую международную миссию в составе сил США в Кувейте. Силы безопасности Косово в мае и июне 2021 года впервые участвовали в военных учениях НАТО Defender Europe 21 на территории края, а также Албании и Хорватии.
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