https://ria.ru/20231229/konkurs_znay_nashikh-1919036138.html

Организаторы конкурса брендов "Знай наших" анонсировали новые номинации

Организаторы конкурса брендов "Знай наших" анонсировали новые номинации - РИА Новости, 29.12.2023

Организаторы конкурса брендов "Знай наших" анонсировали новые номинации

Конкурс растущих российских брендов "Знай наших", существенно увеличил число номинаций, сообщает Агентство стратегических инициатив. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T18:39

2023-12-29T18:39

2023-12-29T19:02

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Конкурс растущих российских брендов "Знай наших", существенно увеличил число номинаций, сообщает Агентство стратегических инициатив. Участниками конкурса могут стать представители малого и среднего бизнеса, демонстрирующие устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства (не менее 30%) в родном регионе. Учитываются также наличие у кандидатов социальных проектов. Лучшие бренды получают помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах, в торговых сетях и ведущих медиа. Специальные призы для победителей учредили также компании-партнеры проекта, представляющие ряд крупнейших российских брендов. Кроме того, организаторы поощрят регионы, которые активно поддерживают местных производителей. В Конкурсе представлено пять основных номинаций: "Продовольственные товары", "Потребительские товары", "Информационные технологии", "Высокие технологии" и "Креативные индустрии" и 18 отраслевых. Среди новых номинаций – "Красота и здоровье", "Анимация", "Спорт" и "Алкогольная продукция". "В этом году мы сохранили пять основных номинаций, но добавили новые направления и расширили партнерскую сеть, тем самым создав еще несколько полей, на которых можно проводить конкурс. Будут и новые крутые призы для победителей. Например, запуск программы обучения брендов по линии креативных индустрий и другие интересные форматы. Правила участия в конкурсе прозрачны и демократичны, мы приветствуем и ждем всех, кто подходит под критерии", - приводятся в сообщении слова директора специальных проектов АСИ Михаила Хомича. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 15 января 2024 года на крауд-платформе https://идея.росконгресс.рф/brand. Победители будут определены в конце февраля на основании консолидированной экспертной оценки жюри. Конкурс организован по поручению президента России Владимира Путина Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Участниками первого конкурса стали 5 тысяч брендов из разных регионов РФ. Самыми популярными номинациями в прошлом году были "Продукты питания" и "Потребительские товары". Второй конкурс стартовал в конце ноября 2023 года, его партнерами выступают более 30 компаний, государственных структур и институтов развития.

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агентство стратегических инициатив (аси), конкурсы, россия, бренды, бизнес