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Мэр Киева сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская"
Мэр Киева сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская" - РИА Новости, 29.12.2023
Мэр Киева сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская"
Здание станции метро "Лукьяновская" в Киеве повреждено из-за взрыва, заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:49
2023-12-29T09:49
2023-12-29T09:49
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Здание станции метро "Лукьяновская" в Киеве повреждено из-за взрыва, заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Одессе, Львове. По информации Кличко, в Киеве в результате взрывов загорелось складское помещение. "Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие. Поезда проходят станцию без остановки", - написал Кличко. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, россия, украина, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Украина, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Мэр Киева сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская"
Мэр Киева сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская" после взрывов