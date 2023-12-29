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Мэр Киева сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская"

Мэр Киева сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская" - РИА Новости, 29.12.2023

Мэр Киева сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская"

Здание станции метро "Лукьяновская" в Киеве повреждено из-за взрыва, заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:49

2023-12-29T09:49

2023-12-29T09:49

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Здание станции метро "Лукьяновская" в Киеве повреждено из-за взрыва, заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Одессе, Львове. По информации Кличко, в Киеве в результате взрывов загорелось складское помещение. "Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие. Поезда проходят станцию без остановки", - написал Кличко. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231229/vzryvy-1918899596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, украина, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины