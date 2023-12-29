https://ria.ru/20231229/kherson-1918955710.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.12.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 390 украинских военнослужащих, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии, РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:41

2023-12-29T13:41

2023-12-29T13:41

специальная военная операция на украине

россия

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 390 украинских военнослужащих, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки переброски диверсионных групп ВСУ на острова и левый берег Днепра. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й и 38-й бригад морской пехоты, 124-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Берислав, Тягинка, Токаревка, Никольское, Змиевка и Чернобаевка Херсонской области. В результате действий российских войск общие потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 25 автомобилей, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20231229/kompensatsiya-1918909082.html

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Варвара Скокшина

россия, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность