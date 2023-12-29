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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/kherson-1918955710.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.12.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 390 украинских военнослужащих, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии, РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:41
2023-12-29T13:41
специальная военная операция на украине
россия
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 390 украинских военнослужащих, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки переброски диверсионных групп ВСУ на острова и левый берег Днепра. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й и 38-й бригад морской пехоты, 124-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Берислав, Тягинка, Токаревка, Никольское, Змиевка и Чернобаевка Херсонской области. В результате действий российских войск общие потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 25 автомобилей, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

ВСУ на Херсонском направлении потеряли за неделю до 390 военных

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 390 украинских военнослужащих, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки переброски диверсионных групп ВСУ на острова и левый берег Днепра. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й и 38-й бригад морской пехоты, 124-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Берислав, Тягинка, Токаревка, Никольское, Змиевка и Чернобаевка Херсонской области. В результате действий российских войск общие потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 25 автомобилей, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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