https://ria.ru/20231229/kherson-1918955710.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.12.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 390 украинских военнослужащих, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии, РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:41
2023-12-29T13:41
2023-12-29T13:41
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 390 украинских военнослужащих, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки переброски диверсионных групп ВСУ на острова и левый берег Днепра. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й и 38-й бригад морской пехоты, 124-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Берислав, Тягинка, Токаревка, Никольское, Змиевка и Чернобаевка Херсонской области. В результате действий российских войск общие потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 25 автомобилей, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20231229/kompensatsiya-1918909082.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
ВСУ на Херсонском направлении потеряли за неделю до 390 военных