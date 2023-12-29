https://ria.ru/20231229/kharkov-1918897908.html
Власти Харькова сообщили о третьей волне взрывов в городе
Власти Харькова сообщили о третьей волне взрывов в городе - РИА Новости, 29.12.2023
Власти Харькова сообщили о третьей волне взрывов в городе
Мэр города Харьков Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что в городе идет третья волна взрывов с начала дня. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:19
2023-12-29T09:19
2023-12-29T09:19
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр города Харьков Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что в городе идет третья волна взрывов с начала дня. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Одессе. "Третья волна ударов по Харькову за сегодня", - написал Терехов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231229/vzryvy-1918896008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Власти Харькова сообщили о третьей волне взрывов в городе
Мэр Харькова Терехов сообщил, что в городе идет третья с утра волна взрывов