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Власти Харькова заявили о не менее шести взрывах - РИА Новости, 29.12.2023
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06:38 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/kharkov-1918885288.html
Власти Харькова заявили о не менее шести взрывах
Власти Харькова заявили о не менее шести взрывах - РИА Новости, 29.12.2023
Власти Харькова заявили о не менее шести взрывах
Мэр украинского Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T06:38
2023-12-29T06:38
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харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр украинского Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов. "В Харькове прогремели по меньшей мере шесть взрывов", - приводит украинское агентство УНИАН слова Терехова. Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Власти Харькова заявили о не менее шести взрывах

Мэр Харькова Терехов: в городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр украинского Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов.
«
"В Харькове прогремели по меньшей мере шесть взрывов", - приводит украинское агентство УНИАН слова Терехова.
Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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ХарьковРоссияХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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