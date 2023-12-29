https://ria.ru/20231229/kharkov-1918885288.html
Власти Харькова заявили о не менее шести взрывах
Власти Харькова заявили о не менее шести взрывах - РИА Новости, 29.12.2023
Власти Харькова заявили о не менее шести взрывах
Мэр украинского Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T06:38
2023-12-29T06:38
2023-12-29T06:38
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр украинского Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов. "В Харькове прогремели по меньшей мере шесть взрывов", - приводит украинское агентство УНИАН слова Терехова. Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Власти Харькова заявили о не менее шести взрывах
Мэр Харькова Терехов: в городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов