https://ria.ru/20231229/kharkov-1918885288.html

Власти Харькова заявили о не менее шести взрывах

Власти Харькова заявили о не менее шести взрывах - РИА Новости, 29.12.2023

Власти Харькова заявили о не менее шести взрывах

Мэр украинского Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T06:38

2023-12-29T06:38

2023-12-29T06:38

харьков

россия

харьковская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр украинского Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов. "В Харькове прогремели по меньшей мере шесть взрывов", - приводит украинское агентство УНИАН слова Терехова. Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231229/lvov-1918885051.html

харьков

россия

харьковская область

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харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире