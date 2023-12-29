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Глава "Иннопрактики" и ее первый зам вошли в капитал "Приводной техники" - РИА Новости, 29.12.2023
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21:01 29.12.2023 (обновлено: 21:07 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/kapital-1919057431.html
Глава "Иннопрактики" и ее первый зам вошли в капитал "Приводной техники"
Глава "Иннопрактики" и ее первый зам вошли в капитал "Приводной техники" - РИА Новости, 29.12.2023
Глава "Иннопрактики" и ее первый зам вошли в капитал "Приводной техники"
Глава российского института развития "Иннопрактика" Катерина Тихонова и ее первый заместитель Наталья Попова вошли в капитал челябинского Научно-технического... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T21:01
2023-12-29T21:07
экономика
технологии
россия
наталия попова
иннопрактика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава российского института развития "Иннопрактика" Катерина Тихонова и ее первый заместитель Наталья Попова вошли в капитал челябинского Научно-технического центра "Приводная техника", следует из сообщения организации. "Глава "Иннопрактики" и ее первый зам вошли в капитал челябинского Научно-технического центра "Приводная техника" - одного из флагманов импортозамещения, специализирующегося на автоматизации современных промышленных объектов, агрегатов и комплексов, разработке и производстве силовой преобразовательной техники, электродвигателей а также промышленных систем накопления и хранения электроэнергии", - говорится в сообщении. Уточняется, что ООО "Управление инвестициями "ФТИ", которым владеют Катерина Тихонова и Наталья Попова, приобрело миноритарную долю в размере 10% в капитале "Приводной техники". Наталья Попова подтвердила инвестицию посредством внесения вклада в уставный капитал "Приводной техники". "Мы приобрели долю в компании, в том числе за счет банковского кредита под залог имущества", - пояснила Попова. Пресс-служба ГК "Приводная техника" также подтвердила сделку. "Для нашего развития важно оставаться конкурентоспособными, для чего нам необходимо привлекать внешнее финансирование. Это нужно как для инвестиций в расширение и модернизацию производства, так и для конкуренции с мировыми производителями аналогичной продукции ... Мы рады, что "УИ ФТИ" готово на партнерских основаниях разделять наши ценности развития и поддерживает отказ от стратегии "слияний и поглощений", - отметил один из учредителей ГК Сергей Чупин. "Иннопрактика" - негосударственный институт развития, целью которого является содействие росту национального человеческого капитала России путем формирования благоприятных условий для создания новых технологий и продуктов. В 2012 году были учреждены Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" и Центр национального интеллектуального резерва МГУ. В 2013 году эти организации стали работать под брендом "Иннопрактика".
https://ria.ru/20230614/khay-tek-kompanii-1878068794.html
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экономика, технологии, россия, наталия попова, иннопрактика
Экономика, Технологии, Россия, Наталия Попова, Иннопрактика
Глава "Иннопрактики" и ее первый зам вошли в капитал "Приводной техники"

Глава Иннопрактики Тихонова и ее зам Попова вошли в капитал "Приводной техники"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкОбщественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров, первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова
Общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров, первый заместитель генерального директора Иннопрактики Наталья Попова - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров, первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава российского института развития "Иннопрактика" Катерина Тихонова и ее первый заместитель Наталья Попова вошли в капитал челябинского Научно-технического центра "Приводная техника", следует из сообщения организации.
«
"Глава "Иннопрактики" и ее первый зам вошли в капитал челябинского Научно-технического центра "Приводная техника" - одного из флагманов импортозамещения, специализирующегося на автоматизации современных промышленных объектов, агрегатов и комплексов, разработке и производстве силовой преобразовательной техники, электродвигателей а также промышленных систем накопления и хранения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ООО "Управление инвестициями "ФТИ", которым владеют Катерина Тихонова и Наталья Попова, приобрело миноритарную долю в размере 10% в капитале "Приводной техники".
Наталья Попова подтвердила инвестицию посредством внесения вклада в уставный капитал "Приводной техники". "Мы приобрели долю в компании, в том числе за счет банковского кредита под залог имущества", - пояснила Попова. Пресс-служба ГК "Приводная техника" также подтвердила сделку.
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"Для нашего развития важно оставаться конкурентоспособными, для чего нам необходимо привлекать внешнее финансирование. Это нужно как для инвестиций в расширение и модернизацию производства, так и для конкуренции с мировыми производителями аналогичной продукции ... Мы рады, что "УИ ФТИ" готово на партнерских основаниях разделять наши ценности развития и поддерживает отказ от стратегии "слияний и поглощений", - отметил один из учредителей ГК Сергей Чупин.
"Иннопрактика" - негосударственный институт развития, целью которого является содействие росту национального человеческого капитала России путем формирования благоприятных условий для создания новых технологий и продуктов. В 2012 году были учреждены Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" и Центр национального интеллектуального резерва МГУ. В 2013 году эти организации стали работать под брендом "Иннопрактика".
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