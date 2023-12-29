https://ria.ru/20231229/kandelaki-1918930264.html
Канделаки показала кадры пересъемок "Иван Васильевич меняет все"
Канделаки показала кадры пересъемок "Иван Васильевич меняет все" - РИА Новости, 29.12.2023
Канделаки показала кадры пересъемок "Иван Васильевич меняет все"
Директор телеканала ТНТ, управляющий директор "Газпром Медиа Развлекательное телевидение" Тина Канделаки в своем официальном Telegram-канале показала... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:09
2023-12-29T12:09
2023-12-29T12:49
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тина канделаки (тинатин канделаки)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор телеканала ТНТ, управляющий директор "Газпром Медиа Развлекательное телевидение" Тина Канделаки в своем официальном Telegram-канале показала подписчикам своего Telegram-канала эксклюзивные кадры из предновогоднего фильма "Иван Васильевич меняет всё" с участием актера Никиты Кологривого. Ранее в Telegram-канале Starhit.ru появилась информация, что вместо народного артиста РФ, певца Филиппа Киркорова в фильме "Иван Васильевич меняет все" роль Людовика XVI исполнит актер Никита Кологривый. "А у нас вовсю идут досъемы. Вот вам эксклюзив", - подписала видео Канделаки.Пресс-служба ТНТ также объявила о том, что Кологривый присоединился к касту фильма "Иван Васильевич меняет все!". Таким образом, звезда сериалов "Слово пацана" и "Черная весна" воплотит на экране французского короля Людовика XVI.
https://ria.ru/20231227/fil-1918576114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, тина канделаки (тинатин канделаки), филипп киркоров, газпром, культура
Россия, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Филипп Киркоров, Газпром, Культура, Культура
Канделаки показала кадры пересъемок "Иван Васильевич меняет все"
Канделаки показала кадры с пересъемок фильма "Иван Васильевич меняет все"