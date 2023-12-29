https://ria.ru/20231229/kandelaki-1918930264.html

Канделаки показала кадры пересъемок "Иван Васильевич меняет все"

Канделаки показала кадры пересъемок "Иван Васильевич меняет все" - РИА Новости, 29.12.2023

Канделаки показала кадры пересъемок "Иван Васильевич меняет все"

Директор телеканала ТНТ, управляющий директор "Газпром Медиа Развлекательное телевидение" Тина Канделаки в своем официальном Telegram-канале показала... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:09

2023-12-29T12:09

2023-12-29T12:49

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тина канделаки (тинатин канделаки)

филипп киркоров

газпром

культура

культура

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор телеканала ТНТ, управляющий директор "Газпром Медиа Развлекательное телевидение" Тина Канделаки в своем официальном Telegram-канале показала подписчикам своего Telegram-канала эксклюзивные кадры из предновогоднего фильма "Иван Васильевич меняет всё" с участием актера Никиты Кологривого. Ранее в Telegram-канале Starhit.ru появилась информация, что вместо народного артиста РФ, певца Филиппа Киркорова в фильме "Иван Васильевич меняет все" роль Людовика XVI исполнит актер Никита Кологривый. "А у нас вовсю идут досъемы. Вот вам эксклюзив", - подписала видео Канделаки.Пресс-служба ТНТ также объявила о том, что Кологривый присоединился к касту фильма "Иван Васильевич меняет все!". Таким образом, звезда сериалов "Слово пацана" и "Черная весна" воплотит на экране французского короля Людовика XVI.

https://ria.ru/20231227/fil-1918576114.html

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Дарья Буймова

россия, тина канделаки (тинатин канделаки), филипп киркоров, газпром, культура