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Канделаки показала кадры пересъемок "Иван Васильевич меняет все" - РИА Новости, 29.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:09 29.12.2023 (обновлено: 12:49 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/kandelaki-1918930264.html
Канделаки показала кадры пересъемок "Иван Васильевич меняет все"
Канделаки показала кадры пересъемок "Иван Васильевич меняет все" - РИА Новости, 29.12.2023
Канделаки показала кадры пересъемок "Иван Васильевич меняет все"
Директор телеканала ТНТ, управляющий директор "Газпром Медиа Развлекательное телевидение" Тина Канделаки в своем официальном Telegram-канале показала... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:09
2023-12-29T12:49
россия
тина канделаки (тинатин канделаки)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор телеканала ТНТ, управляющий директор "Газпром Медиа Развлекательное телевидение" Тина Канделаки в своем официальном Telegram-канале показала подписчикам своего Telegram-канала эксклюзивные кадры из предновогоднего фильма "Иван Васильевич меняет всё" с участием актера Никиты Кологривого. Ранее в Telegram-канале Starhit.ru появилась информация, что вместо народного артиста РФ, певца Филиппа Киркорова в фильме "Иван Васильевич меняет все" роль Людовика XVI исполнит актер Никита Кологривый. "А у нас вовсю идут досъемы. Вот вам эксклюзив", - подписала видео Канделаки.Пресс-служба ТНТ также объявила о том, что Кологривый присоединился к касту фильма "Иван Васильевич меняет все!". Таким образом, звезда сериалов "Слово пацана" и "Черная весна" воплотит на экране французского короля Людовика XVI.
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россия, тина канделаки (тинатин канделаки), филипп киркоров, газпром, культура
Россия, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Филипп Киркоров, Газпром, Культура, Культура
Канделаки показала кадры пересъемок "Иван Васильевич меняет все"

Канделаки показала кадры с пересъемок фильма "Иван Васильевич меняет все"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТина Канделаки
Тина Канделаки - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Тина Канделаки. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор телеканала ТНТ, управляющий директор "Газпром Медиа Развлекательное телевидение" Тина Канделаки в своем официальном Telegram-канале показала подписчикам своего Telegram-канала эксклюзивные кадры из предновогоднего фильма "Иван Васильевич меняет всё" с участием актера Никиты Кологривого.
Ранее в Telegram-канале Starhit.ru появилась информация, что вместо народного артиста РФ, певца Филиппа Киркорова в фильме "Иван Васильевич меняет все" роль Людовика XVI исполнит актер Никита Кологривый.
"А у нас вовсю идут досъемы. Вот вам эксклюзив", - подписала видео Канделаки.
Пресс-служба ТНТ также объявила о том, что Кологривый присоединился к касту фильма "Иван Васильевич меняет все!". Таким образом, звезда сериалов "Слово пацана" и "Черная весна" воплотит на экране французского короля Людовика XVI.
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки во время интервью - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Канделаки объяснила пересъемки фильма "Иван Васильевич меняет все!"
27 декабря, 21:11
 
КультураРоссияТина Канделаки (Тинатин Канделаки)Филипп КиркоровГазпромКультура
 
 
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