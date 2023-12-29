https://ria.ru/20231229/kaliningradskaya_oblast-1918885780.html
Калининградская область продолжит получать товары по Севморпути
Калининградская область продолжит получать товары по Севморпути - РИА Новости, 29.12.2023
Калининградская область продолжит получать товары по Севморпути
Калининградская область продолжит получать товары по Северному морскому пути, это дешевле и быстрее, чем южный маршрут через Суэцкий канал, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T06:49
2023-12-29T06:49
2023-12-29T06:49
калининградская область
антон алиханов
экономика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Калининградская область продолжит получать товары по Северному морскому пути, это дешевле и быстрее, чем южный маршрут через Суэцкий канал, сообщил губернатор Антон Алиханов. В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. В октябре в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь - Newnew Polarbear из Шанхая. "Северный морской путь для нас очень интересен логистически. Если смотреть на цену, то это получается дешевле и быстрее, чем южным путем через Суэцкий канал. То судно, если посчитать на контейнер, получилось дешевле и быстрее, чем по южному маршруту. Для нас это очень интересно, и связь с Китаем для нас тоже важна и интересна. Я уверен, что мы будем этим пользоваться", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости.
https://ria.ru/20231229/kaliningradskaya_oblast-1918884792.html
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калининградская область, антон алиханов, экономика
Калининградская область, Антон Алиханов, Экономика
Калининградская область продолжит получать товары по Севморпути
Алиханов: Калининградская область продолжит получать товары по Севморпути
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Калининградская область продолжит получать товары по Северному морскому пути, это дешевле и быстрее, чем южный маршрут через Суэцкий канал, сообщил губернатор Антон Алиханов.
В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. В октябре в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь - Newnew Polarbear из Шанхая.
Глава Калининградской области оценил число грузовых судов как достаточное
"Северный морской путь для нас очень интересен логистически. Если смотреть на цену, то это получается дешевле и быстрее, чем южным путем через Суэцкий канал. То судно, если посчитать на контейнер, получилось дешевле и быстрее, чем по южному маршруту. Для нас это очень интересно, и связь с Китаем для нас тоже важна и интересна. Я уверен, что мы будем этим пользоваться", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости.