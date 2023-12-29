https://ria.ru/20231229/kaliningradskaya_oblast-1918884792.html

Глава Калининградской области оценил число грузовых судов как достаточное

Глава Калининградской области оценил число грузовых судов как достаточное - РИА Новости, 29.12.2023

Глава Калининградской области оценил число грузовых судов как достаточное

Калининградской области сейчас хватает паромов для доставки грузов морским путем, еще несколько новых судов выйдут на линию в начале 2024 года, что снизит... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T06:29

2023-12-29T06:29

2023-12-29T06:29

калининградская область

антон алиханов

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798270536_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d05cbe88a9158a653b4f0b8c8c491921.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Калининградской области сейчас хватает паромов для доставки грузов морским путем, еще несколько новых судов выйдут на линию в начале 2024 года, что снизит нагрузку на действующие, сообщил губернатор Антон Алиханов. В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. "Паромов нам пока в текущем моменте хватает", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, достаточно ли региону судов. Он уточнил, что на линии сейчас четыре железнодорожных парома, которые перевозят и железнодорожные составы, и грузовики, два универсальных судна-контейнеровоза "Спарта-1", "Спарта-2", а также различные сухогрузы и танкеры. По его словам, сейчас калининградские логистические компании закупают большой контейнеровоз, еще одна группа компаний намерена приобрести одно или несколько крупных судов. "Это существенно снизит нагрузку на действующие суда, мы получим мобильность. Сейчас действующие суда могут обслужить 40-45% всего грузопотока, который нужен нам. Если вдруг, как вы меня спрашиваете, завтра транзит прекратится полностью, у нас в стране, в мире есть достаточно судов. Вопрос только в том, что нужно будет потратить несколько недель на то, чтобы они дошли к нам и вышли на линию", - пояснил Алиханов. "Думаю, что мы в первой половине следующего года сможем существенно нарастить количество судов на линии", - добавил он.

https://ria.ru/20231229/tranzit-1918880412.html

https://ria.ru/20231228/kaliningrad-1918603940.html

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калининградская область, антон алиханов, экономика