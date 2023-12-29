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Глава Калининградской области оценил число грузовых судов как достаточное - РИА Новости, 29.12.2023
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06:29 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/kaliningradskaya_oblast-1918884792.html
Глава Калининградской области оценил число грузовых судов как достаточное
Глава Калининградской области оценил число грузовых судов как достаточное - РИА Новости, 29.12.2023
Глава Калининградской области оценил число грузовых судов как достаточное
Калининградской области сейчас хватает паромов для доставки грузов морским путем, еще несколько новых судов выйдут на линию в начале 2024 года, что снизит... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T06:29
2023-12-29T06:29
калининградская область
антон алиханов
экономика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Калининградской области сейчас хватает паромов для доставки грузов морским путем, еще несколько новых судов выйдут на линию в начале 2024 года, что снизит нагрузку на действующие, сообщил губернатор Антон Алиханов. В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. "Паромов нам пока в текущем моменте хватает", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, достаточно ли региону судов. Он уточнил, что на линии сейчас четыре железнодорожных парома, которые перевозят и железнодорожные составы, и грузовики, два универсальных судна-контейнеровоза "Спарта-1", "Спарта-2", а также различные сухогрузы и танкеры. По его словам, сейчас калининградские логистические компании закупают большой контейнеровоз, еще одна группа компаний намерена приобрести одно или несколько крупных судов. "Это существенно снизит нагрузку на действующие суда, мы получим мобильность. Сейчас действующие суда могут обслужить 40-45% всего грузопотока, который нужен нам. Если вдруг, как вы меня спрашиваете, завтра транзит прекратится полностью, у нас в стране, в мире есть достаточно судов. Вопрос только в том, что нужно будет потратить несколько недель на то, чтобы они дошли к нам и вышли на линию", - пояснил Алиханов. "Думаю, что мы в первой половине следующего года сможем существенно нарастить количество судов на линии", - добавил он.
https://ria.ru/20231229/tranzit-1918880412.html
https://ria.ru/20231228/kaliningrad-1918603940.html
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калининградская область, антон алиханов, экономика
Калининградская область, Антон Алиханов, Экономика
Глава Калининградской области оценил число грузовых судов как достаточное

Алиханов: Калининградской области хватает паромов для доставки грузов по морю

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкКалининградский морской торговый порт
Калининградский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Калининградский морской торговый порт. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Калининградской области сейчас хватает паромов для доставки грузов морским путем, еще несколько новых судов выйдут на линию в начале 2024 года, что снизит нагрузку на действующие, сообщил губернатор Антон Алиханов.
В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
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"Паромов нам пока в текущем моменте хватает", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, достаточно ли региону судов. Он уточнил, что на линии сейчас четыре железнодорожных парома, которые перевозят и железнодорожные составы, и грузовики, два универсальных судна-контейнеровоза "Спарта-1", "Спарта-2", а также различные сухогрузы и танкеры.
По его словам, сейчас калининградские логистические компании закупают большой контейнеровоз, еще одна группа компаний намерена приобрести одно или несколько крупных судов.
"Это существенно снизит нагрузку на действующие суда, мы получим мобильность. Сейчас действующие суда могут обслужить 40-45% всего грузопотока, который нужен нам. Если вдруг, как вы меня спрашиваете, завтра транзит прекратится полностью, у нас в стране, в мире есть достаточно судов. Вопрос только в том, что нужно будет потратить несколько недель на то, чтобы они дошли к нам и вышли на линию", - пояснил Алиханов.
"Думаю, что мы в первой половине следующего года сможем существенно нарастить количество судов на линии", - добавил он.
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Калининградская областьАнтон АлихановЭкономика
 
 
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