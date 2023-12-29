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ЦАХАЛ начал операцию в районе, откуда стартовала атака ХАМАС 7 октября

ЦАХАЛ начал операцию в районе, откуда стартовала атака ХАМАС 7 октября - РИА Новости, 29.12.2023

ЦАХАЛ начал операцию в районе, откуда стартовала атака ХАМАС 7 октября

Армия обороны Израиля заявила в пятницу о начале операции в районе, из которого стартовала атака ХАМАС 7 октября, сообщает ЦАХАЛ. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:11

2023-12-29T15:11

2023-12-29T15:11

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в пятницу о начале операции в районе, из которого стартовала атака ХАМАС 7 октября, сообщает ЦАХАЛ. "Впервые с начала войны команда бойцов 5-й бригады действует в районе Хирбат-Ихзаа на юге сектора Газа, из которого террористы ХАМАС выдвинулись 7 октября на резню и похитили гражданских из кибуца Нир-Оз", - говорится в сообщении. ЦАХАЛ отмечает, что военные будут пытаться установить оперативный контроль над данным районом, чтобы закрепиться там и вести оттуда боевые действия против ХАМАС. На данный момент, как отмечается в сообщении, израильские военные ликвидировали нескольких бойцов ХАМАС и нанесли удары по ряду "значимых" целей, в том числе по шахтам туннелей и пунктам запуска противотанковых ракет. Также обнаружены большие схроны оружия и боеприпасов, уничтожена "террористическая инфраструктура в домах террористов, участвовавших в резне в кибуце Нир-Оз 7 октября". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231229/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году