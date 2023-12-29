https://ria.ru/20231229/izrail-1918870222.html
СМИ: Нетаньяху отменил заседание кабмина по обсуждению будущего Газы
СМИ: Нетаньяху отменил заседание кабмина по обсуждению будущего Газы - РИА Новости, 29.12.2023
СМИ: Нетаньяху отменил заседание кабмина по обсуждению будущего Газы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил заседание военного кабинета министров, на котором должно было обсуждаться послевоенное устройство в секторе... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T01:26
2023-12-29T01:26
2023-12-29T01:27
израиль
россия
восточный иерусалим
биньямин нетаньяху
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил заседание военного кабинета министров, на котором должно было обсуждаться послевоенное устройство в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel. Ранее газета сообщала, что военный кабинет министров планирует в четверг впервые с 7 октября обсудить будущее управление в анклаве. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отменил заседание военного кабинета, которое должно было состояться сегодня вечером для обсуждения плана Израиля относительно того, кто будет управлять сектором Газа после войны", - говорится в сообщении. На решение израильского премьера повлияли его "крайне правые" партнеры по коалиции, которые отвергли любые дискуссии о правлении Палестинской национальной администрации (ПНА) в секторе Газа, пишет газета. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231227/izrail-1918412166.html
https://ria.ru/20231228/izrail-1918755903.html
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израиль, россия, восточный иерусалим, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: Нетаньяху отменил заседание кабмина по обсуждению будущего Газы
Times of Israel: Нетаньяху отменил заседание кабмина по обсуждению будущего Газы
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил заседание военного кабинета министров, на котором должно было обсуждаться послевоенное устройство в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel
.
Ранее газета сообщала, что военный кабинет министров планирует в четверг впервые с 7 октября обсудить будущее управление в анклаве.
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"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отменил заседание военного кабинета, которое должно было состояться сегодня вечером для обсуждения плана Израиля относительно того, кто будет управлять сектором Газа после войны", - говорится в сообщении.
На решение израильского премьера повлияли его "крайне правые" партнеры по коалиции, которые отвергли любые дискуссии о правлении Палестинской национальной администрации (ПНА) в секторе Газа, пишет газета.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
ООН: Израиль арестовал более 4700 палестинцев на Западном берегу с октября
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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