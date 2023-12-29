https://ria.ru/20231229/izolyatsiya-1918881833.html

Постпред Ульянов заявил о провале политики Запада по изоляции России

Постпред Ульянов заявил о провале политики Запада по изоляции России - РИА Новости, 29.12.2023

Постпред Ульянов заявил о провале политики Запада по изоляции России

Россия на международных площадках многими воспринимается в качестве лидера и не страдает от изоляции, которая присутствует только в отношениях со странами... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T05:23

2023-12-29T05:23

2023-12-29T05:23

россия

вена

украина

михаил ульянов (дипломат)

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ВЕНА, 29 дек – РИА Новости. Россия на международных площадках многими воспринимается в качестве лидера и не страдает от изоляции, которая присутствует только в отношениях со странами Запада, но и она будет со временем преодолена, заявил в интервью РИА Новости представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Продвигая тезис об изоляции России в связи с событиями на Украине, западные коллеги, по словам дипломата, "выдают желаемое за действительность". "А здесь, в Вене, никакой изоляции мы не ощущаем, в том числе потому, что Запад представляет, по-моему, 12% глобального населения, не так уж и много, а представлено здесь, в Вене, огромное количество стран, с которыми у нас вполне хороший рабочий контакт, взаимоуважительный, зачастую дружеские отношения", - сказал собеседник агентства. "Насчет изоляции я вам скажу, что очень многие воспринимают нас как лидера. Это очень приятно. И во многом ориентируются на нас", - добавил Ульянов. В качестве примера он привел инициированное РФ "коллективное заявление здравомыслящих стран по наркотикам", в соавторы которого записались 44 государства, выступившие, в частности, против легализации каннабиса. "Буквально три недели назад... по нашей инициативе было сделано большое коллективное заявление против исламофобии, сожжения Корана и вообще религиозной нетерпимости. Тридцать три страны присоединились. Повторяю, тоже по нашей инициативе произошло. И, видите, очень много стран охотно присоединяются к таким шагам, предложенным РФ", - сказал Ульянов. "Так что, повторяю, об изоляции и речи быть не может. Это только люди с гипертрофированным сознанием, те, которые считают, что весь, как у нас говорят, мир клином сошелся на Западе", - добавил он. Собеседник агентства констатировал, что общение с западными странами сведено к минимуму, но существует на непубличном экспертном уровне, когда в этом возникает необходимость. "А так, в основном, в микрофон - взаимный обмен упреками, критическими оценками. Мы это не любим, но если нас задевают, я, например, всегда отвечаю. И нашим западным партнерам обычно это очень не нравится, потому что огромное количество стран Азии, Африки и Латинской Америки узнают… много интересного о политике Запада, в том числе в контексте украинского кризиса, о чем западные страны не хотели бы говорить", - сказал он. Ульянов признал, что "это не нормально". "Но времена такие, и со временем это будет преодолено", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20231227/povestka-1918407266.html

https://ria.ru/20231106/russia-1907749142.html

https://ria.ru/20231004/izolyatsiya-1900412133.html

россия

вена

украина

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россия, вена, украина, михаил ульянов (дипломат)