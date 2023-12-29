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Постпред Ульянов оценил шансы на восстановление ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 29.12.2023
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06:08 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/iran-1918884106.html
Постпред Ульянов оценил шансы на восстановление ядерной сделки с Ираном
Постпред Ульянов оценил шансы на восстановление ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 29.12.2023
Постпред Ульянов оценил шансы на восстановление ядерной сделки с Ираном
Договоренность о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе по состоянию на март 2022 года была согласована... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T06:08
2023-12-29T06:08
иран
россия
в мире
вена
михаил ульянов (дипломат)
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ВЕНА, 29 дек – РИА Новости. Договоренность о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе по состоянию на март 2022 года была согласована на 99%, а в текущих условиях шансы на возвращение к соглашению минимальны, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Шансы на возобновление СВПД в настоящее время минимальны. Договоренность о восстановлении ядерной сделки была фактически на 99% достигнута. К началу марта 2022 года я возглавлял российскую делегацию на этих переговорах, и все уже было обговорено и согласовано", - рассказал Ульянов. По наблюдениям российского дипломата, осенью 2022 года в Вашингтоне, судя по всему, было принято решение о том, что заключать повторно сделку с Ираном все же не следует. Впоследствии аналогичную позицию заняли Великобритания, Франция и Германия, которые, как добавляет Ульянов, с февраля-марта того же года "попросту не появлялись за столом переговоров". С точки зрения постпреда РФ, последующие заявления представителей трех европейских стран о несоблюдении Ираном СВПД являются "совершенно лицемерными", поскольку согласованный в 2022 году документ четко регулировал обязательства Тегерана в атомной сфере. "В частности, сейчас звучит много стенаний по поводу того, что Иран обогащает уран до 60%, и эта практика расширяется, судя по всему. Но в соответствии с той договоренностью, которую западники отказались финализировать, у Ирана должно быть предусмотрено обогащение не более 3,67%. И это можно реализовать, но не позволяют этому случиться сами западники", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что считает такую позицию Запада "очень неразумной", поскольку отсутствие договоренности по иранскому атому влечет за собой риски эскалации напряженности. "Самое главное – то, что нынешняя ситуация чревата риском неконтролируемой эскалации в любой момент. Но это их выбор, заставить их вернуться за стол переговоров мы не можем – и никто не может. Но это близорукая и в стратегическом плане явно ошибочная позиция", - заключил российский постпред в Вене.
https://ria.ru/20230915/iran-1896507103.html
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иран, россия, в мире, вена, михаил ульянов (дипломат)
Иран, Россия, В мире, Вена, Михаил Ульянов (дипломат)
Постпред Ульянов оценил шансы на восстановление ядерной сделки с Ираном

Ульянов назвал шансы на восстановление ядерной сделки с Ираном минимальными

© AP Photo / Hamid Foroutan Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Hamid Foroutan
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран. Архивное фото
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ВЕНА, 29 дек – РИА Новости. Договоренность о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе по состоянию на март 2022 года была согласована на 99%, а в текущих условиях шансы на возвращение к соглашению минимальны, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«
"Шансы на возобновление СВПД в настоящее время минимальны. Договоренность о восстановлении ядерной сделки была фактически на 99% достигнута. К началу марта 2022 года я возглавлял российскую делегацию на этих переговорах, и все уже было обговорено и согласовано", - рассказал Ульянов.
По наблюдениям российского дипломата, осенью 2022 года в Вашингтоне, судя по всему, было принято решение о том, что заключать повторно сделку с Ираном все же не следует. Впоследствии аналогичную позицию заняли Великобритания, Франция и Германия, которые, как добавляет Ульянов, с февраля-марта того же года "попросту не появлялись за столом переговоров".
С точки зрения постпреда РФ, последующие заявления представителей трех европейских стран о несоблюдении Ираном СВПД являются "совершенно лицемерными", поскольку согласованный в 2022 году документ четко регулировал обязательства Тегерана в атомной сфере.
"В частности, сейчас звучит много стенаний по поводу того, что Иран обогащает уран до 60%, и эта практика расширяется, судя по всему. Но в соответствии с той договоренностью, которую западники отказались финализировать, у Ирана должно быть предусмотрено обогащение не более 3,67%. И это можно реализовать, но не позволяют этому случиться сами западники", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что считает такую позицию Запада "очень неразумной", поскольку отсутствие договоренности по иранскому атому влечет за собой риски эскалации напряженности.
"Самое главное – то, что нынешняя ситуация чревата риском неконтролируемой эскалации в любой момент. Но это их выбор, заставить их вернуться за стол переговоров мы не можем – и никто не может. Но это близорукая и в стратегическом плане явно ошибочная позиция", - заключил российский постпред в Вене.
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Иран считает незаконным невыполнение ЕС обязательств по ядерной сделке
15 сентября, 13:01
 
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