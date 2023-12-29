https://ria.ru/20231229/irak-1918879715.html

В Ираке назвали удары США по территории страны опасной эскалацией

В Ираке назвали удары США по территории страны опасной эскалацией - РИА Новости, 29.12.2023

В Ираке назвали удары США по территории страны опасной эскалацией

Советник по СМИ премьер-министра Ирака Хишам ар-Рикаби заявил, что удары американских сил по объектам на территории Ирака являются нарушением международного... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T04:24

2023-12-29T04:24

2023-12-29T04:24

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Советник по СМИ премьер-министра Ирака Хишам ар-Рикаби заявил, что удары американских сил по объектам на территории Ирака являются нарушением международного права, а также назвал военные меры США "опасной эскалацией". "Американские аргументы и объяснения неоправданны и неприемлемы, потому что то, что они делают, является явным посягательством на суверенитет Ирака, а также нарушением и ответными действиями за рамками международного права даже на уровне взаимопонимания и отношений между суверенными странами", - заявил ар-Рикаби в интервью агентству Arab World Press. Он добавил, что любые военные действия США являются "серьезной эскалацией" и наносят ущерб дипломатическим отношениям между двумя странами. Ранее Пентагон сообщал о точечном обстреле позиций шиитской группировки "Кетаиб Хезболла" в двух иракских провинциях после того, как трое американских военнослужащих получили ранения в результате атаки по базе сил международной коалиции в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане. С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии почти на регулярной основе подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. Посольство США в центре Багдада 8 декабря подверглась ракетной атаке. В результате атаки, по информации американской дипмиссии, никто не пострадал. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани назвал нападение терактом, отметив, что оно неприемлемо вне зависимости от повода, и приказав найти виновных в обстреле и привлечь их к ответственности.

https://ria.ru/20231229/esminets-1918877982.html

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ирак, сша, эрбиль, министерство обороны сша, в мире