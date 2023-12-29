https://ria.ru/20231229/gruzovik-1919037742.html
На Ленинградском шоссе в Москве загорелся грузовик
На Ленинградском шоссе в Москве загорелся грузовик - РИА Новости, 29.12.2023
На Ленинградском шоссе в Москве загорелся грузовик
Грузовой автомобиль загорелся на Ленинградском шоссе в районе дома 9, движение по обеим сторонам шоссе перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:51
2023-12-29T18:51
2023-12-29T18:56
происшествия
ленинградское шоссе
авто
москва
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Грузовой автомобиль загорелся на Ленинградском шоссе в районе дома 9, движение по обеим сторонам шоссе перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта. "На Ленинградском шоссе в районе дома №9 произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Перекрыто движение по обеим сторонам Ленинградского шоссе, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.Позже в Telegram-канале столичного ведомства сообщили, что для движения открыты две полосы из четырех."Для движения открыты две полосы", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231229/delo-1919019017.html
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происшествия, ленинградское шоссе, авто, москва
Происшествия, Ленинградское шоссе, Авто, Москва
На Ленинградском шоссе в Москве загорелся грузовик
На Ленинградском шоссе в районе дома 9 в Москве загорелся грузовик