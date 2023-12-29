https://ria.ru/20231229/gruzovik-1919037742.html

На Ленинградском шоссе в Москве загорелся грузовик

На Ленинградском шоссе в Москве загорелся грузовик - РИА Новости, 29.12.2023

На Ленинградском шоссе в Москве загорелся грузовик

Грузовой автомобиль загорелся на Ленинградском шоссе в районе дома 9, движение по обеим сторонам шоссе перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T18:51

2023-12-29T18:51

2023-12-29T18:56

происшествия

ленинградское шоссе

авто

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919038284_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_1aedf7b2bd760f08f2a9c05586eb3e82.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Грузовой автомобиль загорелся на Ленинградском шоссе в районе дома 9, движение по обеим сторонам шоссе перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта. "На Ленинградском шоссе в районе дома №9 произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Перекрыто движение по обеим сторонам Ленинградского шоссе, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.Позже в Telegram-канале столичного ведомства сообщили, что для движения открыты две полосы из четырех."Для движения открыты две полосы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231229/delo-1919019017.html

ленинградское шоссе

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ленинградское шоссе, авто, москва