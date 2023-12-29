https://ria.ru/20231229/gruzovik-1919023823.html

Число пострадавших от наезда грузовика на людей в Германии возросло

Число пострадавших от наезда грузовика на людей в Германии возросло - РИА Новости, 29.12.2023

Число пострадавших от наезда грузовика на людей в Германии возросло

Количество людей, пострадавших в результате наезда грузовика на пешеходов в немецком городе Пассау, выросло до пяти, сообщила полиция Нижней Баварии. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T17:26

2023-12-29T17:26

2023-12-29T17:26

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германия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Количество людей, пострадавших в результате наезда грузовика на пешеходов в немецком городе Пассау, выросло до пяти, сообщила полиция Нижней Баварии. Ранее сообщалось, что одна женщина погибла и четыре человека, включая водителя, пострадали в результате ДТП в Пассау. "Согласно текущим данным, 63-летний водитель грузовика продолжил путь после доставки груза, проехал мимо остановившегося автомобиля и сбил пятерых пешеходов. 37-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Остальные прохожие получили серьезные ранения и были доставлены в больницы на спасательных вертолетах. Среди раненых - 11-летний ребенок погибшей женщины. 63-летний водитель грузовика также был доставлен в больницу с травмами", - сообщает полиция. Полиция сообщает о перекрытии территории вокруг инцидента. Точные причины пока неизвестны, но полиция называет произошедшее несчастным случаем, что свидетельствует о том, что пока нет подозрений в намеренном характере наезда на пешеходов.

https://ria.ru/20231125/voditel-1911850686.html

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, германия