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Число пострадавших от наезда грузовика на людей в Германии возросло
Число пострадавших от наезда грузовика на людей в Германии возросло - РИА Новости, 29.12.2023
Число пострадавших от наезда грузовика на людей в Германии возросло
Количество людей, пострадавших в результате наезда грузовика на пешеходов в немецком городе Пассау, выросло до пяти, сообщила полиция Нижней Баварии. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:26
2023-12-29T17:26
2023-12-29T17:26
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Количество людей, пострадавших в результате наезда грузовика на пешеходов в немецком городе Пассау, выросло до пяти, сообщила полиция Нижней Баварии. Ранее сообщалось, что одна женщина погибла и четыре человека, включая водителя, пострадали в результате ДТП в Пассау. "Согласно текущим данным, 63-летний водитель грузовика продолжил путь после доставки груза, проехал мимо остановившегося автомобиля и сбил пятерых пешеходов. 37-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Остальные прохожие получили серьезные ранения и были доставлены в больницы на спасательных вертолетах. Среди раненых - 11-летний ребенок погибшей женщины. 63-летний водитель грузовика также был доставлен в больницу с травмами", - сообщает полиция. Полиция сообщает о перекрытии территории вокруг инцидента. Точные причины пока неизвестны, но полиция называет произошедшее несчастным случаем, что свидетельствует о том, что пока нет подозрений в намеренном характере наезда на пешеходов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, авто, германия
Число пострадавших от наезда грузовика на людей в Германии возросло
Число пострадавших от наезда грузовика на людей в немецком Пассау выросло до 5
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Количество людей, пострадавших в результате наезда грузовика на пешеходов в немецком городе Пассау, выросло до пяти, сообщила полиция Нижней Баварии.
Ранее сообщалось, что одна женщина погибла и четыре человека, включая водителя, пострадали в результате ДТП в Пассау.
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"Согласно текущим данным, 63-летний водитель грузовика продолжил путь после доставки груза, проехал мимо остановившегося автомобиля и сбил пятерых пешеходов. 37-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Остальные прохожие получили серьезные ранения и были доставлены в больницы на спасательных вертолетах. Среди раненых - 11-летний ребенок погибшей женщины. 63-летний водитель грузовика также был доставлен в больницу с травмами", - сообщает полиция.
Полиция сообщает о перекрытии территории вокруг инцидента.
Точные причины пока неизвестны, но полиция называет произошедшее несчастным случаем, что свидетельствует о том, что пока нет подозрений в намеренном характере наезда на пешеходов.
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