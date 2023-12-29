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Число пострадавших от наезда грузовика на людей в Германии возросло - РИА Новости, 29.12.2023
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17:26 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/gruzovik-1919023823.html
Число пострадавших от наезда грузовика на людей в Германии возросло
Число пострадавших от наезда грузовика на людей в Германии возросло - РИА Новости, 29.12.2023
Число пострадавших от наезда грузовика на людей в Германии возросло
Количество людей, пострадавших в результате наезда грузовика на пешеходов в немецком городе Пассау, выросло до пяти, сообщила полиция Нижней Баварии. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:26
2023-12-29T17:26
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Количество людей, пострадавших в результате наезда грузовика на пешеходов в немецком городе Пассау, выросло до пяти, сообщила полиция Нижней Баварии. Ранее сообщалось, что одна женщина погибла и четыре человека, включая водителя, пострадали в результате ДТП в Пассау. "Согласно текущим данным, 63-летний водитель грузовика продолжил путь после доставки груза, проехал мимо остановившегося автомобиля и сбил пятерых пешеходов. 37-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Остальные прохожие получили серьезные ранения и были доставлены в больницы на спасательных вертолетах. Среди раненых - 11-летний ребенок погибшей женщины. 63-летний водитель грузовика также был доставлен в больницу с травмами", - сообщает полиция. Полиция сообщает о перекрытии территории вокруг инцидента. Точные причины пока неизвестны, но полиция называет произошедшее несчастным случаем, что свидетельствует о том, что пока нет подозрений в намеренном характере наезда на пешеходов.
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в мире, авто, германия
В мире, Авто, Германия
Число пострадавших от наезда грузовика на людей в Германии возросло

Число пострадавших от наезда грузовика на людей в немецком Пассау выросло до 5

© AP Photo / dpa,Uwe AnspachСкорая помощь в Германии
Скорая помощь в Германии - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / dpa,Uwe Anspach
Скорая помощь в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Количество людей, пострадавших в результате наезда грузовика на пешеходов в немецком городе Пассау, выросло до пяти, сообщила полиция Нижней Баварии.
Ранее сообщалось, что одна женщина погибла и четыре человека, включая водителя, пострадали в результате ДТП в Пассау.
«
"Согласно текущим данным, 63-летний водитель грузовика продолжил путь после доставки груза, проехал мимо остановившегося автомобиля и сбил пятерых пешеходов. 37-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Остальные прохожие получили серьезные ранения и были доставлены в больницы на спасательных вертолетах. Среди раненых - 11-летний ребенок погибшей женщины. 63-летний водитель грузовика также был доставлен в больницу с травмами", - сообщает полиция.
Полиция сообщает о перекрытии территории вокруг инцидента.
Точные причины пока неизвестны, но полиция называет произошедшее несчастным случаем, что свидетельствует о том, что пока нет подозрений в намеренном характере наезда на пешеходов.
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