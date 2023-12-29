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Нашли выход. Курс гривны побил антирекорд

Нашли выход. Курс гривны побил антирекорд - РИА Новости, 29.12.2023

Нашли выход. Курс гривны побил антирекорд

В результате девальвации на валютном межбанковском рынке курс украинской гривны обвалился до 38 за доллар, об этом пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T06:59

2023-12-29T06:59

2023-12-29T06:59

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В результате девальвации на валютном межбанковском рынке курс украинской гривны обвалился до 38 за доллар, об этом пишет издание "Страна.ua"."На валютном межбанке новая волна девальвации. <…> В ходе торгов на Bloomberg (основная площадка) курс гривна/доллар поднялся с 37,85 гривны за доллар до 38,065 гривны", — говорится в публикации.Издание "Обозреватель" отмечает, что исторический рекорд обновил официальный курс доллара, установленный НБУ на 29 декабря — он достиг 37,98 гривны. С начала декабря доллар подорожал на 1,63 гривны.По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, чьи слова приводит "Страна.ua", девальвацию гривны стимулирует правительство Украины, которое стремится справиться с финансовыми проблемами на фоне сокращения зарубежной помощи. "Все понимают, что без внешней помощи нужно справляться самим, что будет непросто. Есть запрос государства на девальвацию гривны, чтобы выгоднее конвертировать ранее полученную помощь в валюте", — отметил он.По мнению финансиста, на курс гривны влияют и негативные настроения украинцев на фоне обсуждения нового законопроекта о мобилизации, который стимулирует миграцию и спрос на валюту.Как писала испанская газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение анализ ситуации на Украине, Киев предупредил своих западных союзников, что без новых финансовых вливаний с их стороны в стране уже в первом триместре 2024 года без зарплат останутся до двух миллионов госслужащих и еще миллион граждан — без социальных выплат.Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7.В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231229/kiev-1918879422.html

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