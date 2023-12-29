https://ria.ru/20231229/gosizmena-1918932805.html
Житель Твери получил четыре года за попытку уйти воевать против России
Житель Твери получил четыре года за попытку уйти воевать против России - РИА Новости, 29.12.2023
Житель Твери получил четыре года за попытку уйти воевать против России
Белгородский областной суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима жителя Твери, который планировал пешком перейти границу с Украиной для участия в боевых... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:23
2023-12-29T12:23
2023-12-29T12:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
тверь
белгородская область
белгородский областной суд
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Белгородский областной суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима жителя Твери, который планировал пешком перейти границу с Украиной для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области. О задержании 20-летнего жителя Твери, который пытался перейти границу с Украиной, чтобы пополнить ряды запрещенного в РФ вооруженного формирования "Легион "Свобода России"*, УФСБ сообщало в конце апреля. Фигурант разработал пеший маршрут на Украину, а чтобы подтвердить готовность воевать против российской армии, намеревался поджечь военкомат и отправить видеоотчет своим кураторам. Против него возбудили дело о приготовлении к госизмене. "Приговором Белгородского областного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в релизе УФСБ. Уточняется, что приговор вступил в законную силу.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230905/zaderzhanie-1894228229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Житель Твери получил четыре года за попытку уйти воевать против России
Житель Твери, хотевший перейти границу и воевать за ВСУ, получил четыре года
БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Белгородский областной суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима жителя Твери, который планировал пешком перейти границу с Украиной для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области.
О задержании 20-летнего жителя Твери, который пытался перейти границу с Украиной, чтобы пополнить ряды запрещенного в РФ вооруженного формирования "Легион "Свобода России"*, УФСБ сообщало в конце апреля. Фигурант разработал пеший маршрут на Украину, а чтобы подтвердить готовность воевать против российской армии, намеревался поджечь военкомат и отправить видеоотчет своим кураторам. Против него возбудили дело о приготовлении к госизмене.
"Приговором Белгородского областного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в релизе УФСБ. Уточняется, что приговор вступил в законную силу.
* Запрещенная в России террористическая организация
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