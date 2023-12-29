https://ria.ru/20231229/gosizmena-1918932805.html

Житель Твери получил четыре года за попытку уйти воевать против России

Житель Твери получил четыре года за попытку уйти воевать против России - РИА Новости, 29.12.2023

Житель Твери получил четыре года за попытку уйти воевать против России

Белгородский областной суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима жителя Твери, который планировал пешком перейти границу с Украиной для участия в боевых... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:23

2023-12-29T12:23

2023-12-29T12:23

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

тверь

белгородская область

белгородский областной суд

украина

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Белгородский областной суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима жителя Твери, который планировал пешком перейти границу с Украиной для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области. О задержании 20-летнего жителя Твери, который пытался перейти границу с Украиной, чтобы пополнить ряды запрещенного в РФ вооруженного формирования "Легион "Свобода России"*, УФСБ сообщало в конце апреля. Фигурант разработал пеший маршрут на Украину, а чтобы подтвердить готовность воевать против российской армии, намеревался поджечь военкомат и отправить видеоотчет своим кураторам. Против него возбудили дело о приготовлении к госизмене. "Приговором Белгородского областного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в релизе УФСБ. Уточняется, что приговор вступил в законную силу.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230905/zaderzhanie-1894228229.html

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Кирилл Волков

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