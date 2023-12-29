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При обстреле центра Горловки повреждено здание общежития - РИА Новости, 29.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918903878.html
При обстреле центра Горловки повреждено здание общежития
При обстреле центра Горловки повреждено здание общежития - РИА Новости, 29.12.2023
При обстреле центра Горловки повреждено здание общежития
По уточненным данным, общежитие автомобильно-дорожного института и ряд многоквартирных жилых домов получили повреждения в результате обстрела центра Горловки... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:57
2023-12-29T09:57
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
киров
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. По уточненным данным, общежитие автомобильно-дорожного института и ряд многоквартирных жилых домов получили повреждения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками в четверг, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "По уточнённой информации, вследствие вчерашнего (28.12.2023 года) обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских бандформирований повреждён автомобильно-дорожный институт и общежитие института", - написал Приходько. Он также сообщил, что повреждён ряд многоквартирных жилых домов по улице Кирова. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что в 21.40 ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по центру Горловки. Приходько позже уточнил, что украинские войска вели обстрел из РСЗО "Град", в результате чего получил повреждения корпус автомобильно-дорожного института. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918897019.html
https://ria.ru/20231228/obstrel-1918865722.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, киров, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Киров, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол, Происшествия
При обстреле центра Горловки повреждено здание общежития

При обстреле Центрально-Городского района Горловки повреждено здание общежития

© РИА НовостиПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки
© РИА Новости
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. По уточненным данным, общежитие автомобильно-дорожного института и ряд многоквартирных жилых домов получили повреждения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками в четверг, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"По уточнённой информации, вследствие вчерашнего (28.12.2023 года) обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских бандформирований повреждён автомобильно-дорожный институт и общежитие института", - написал Приходько. Он также сообщил, что повреждён ряд многоквартирных жилых домов по улице Кирова.
Последствия обстрела общежития училища в Горловке. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В Горловке обстрелами повреждены школа и общежитие училища
09:14
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что в 21.40 ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по центру Горловки. Приходько позже уточнил, что украинские войска вели обстрел из РСЗО "Град", в результате чего получил повреждения корпус автомобильно-дорожного института.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Вчера, 23:52
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКировИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСЦККСтиролПроисшествия
 
 
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