https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918903878.html

При обстреле центра Горловки повреждено здание общежития

При обстреле центра Горловки повреждено здание общежития - РИА Новости, 29.12.2023

При обстреле центра Горловки повреждено здание общежития

По уточненным данным, общежитие автомобильно-дорожного института и ряд многоквартирных жилых домов получили повреждения в результате обстрела центра Горловки... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:57

2023-12-29T09:57

2023-12-29T09:57

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

киров

иван приходько

вооруженные силы украины

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. По уточненным данным, общежитие автомобильно-дорожного института и ряд многоквартирных жилых домов получили повреждения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками в четверг, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "По уточнённой информации, вследствие вчерашнего (28.12.2023 года) обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских бандформирований повреждён автомобильно-дорожный институт и общежитие института", - написал Приходько. Он также сообщил, что повреждён ряд многоквартирных жилых домов по улице Кирова. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что в 21.40 ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по центру Горловки. Приходько позже уточнил, что украинские войска вели обстрел из РСЗО "Град", в результате чего получил повреждения корпус автомобильно-дорожного института. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918897019.html

https://ria.ru/20231228/obstrel-1918865722.html

горловка

донецкая народная республика

киров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, киров, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол, происшествия