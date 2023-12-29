https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918903878.html
При обстреле центра Горловки повреждено здание общежития
При обстреле центра Горловки повреждено здание общежития - РИА Новости, 29.12.2023
При обстреле центра Горловки повреждено здание общежития
По уточненным данным, общежитие автомобильно-дорожного института и ряд многоквартирных жилых домов получили повреждения в результате обстрела центра Горловки... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:57
2023-12-29T09:57
2023-12-29T09:57
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. По уточненным данным, общежитие автомобильно-дорожного института и ряд многоквартирных жилых домов получили повреждения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками в четверг, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "По уточнённой информации, вследствие вчерашнего (28.12.2023 года) обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских бандформирований повреждён автомобильно-дорожный институт и общежитие института", - написал Приходько. Он также сообщил, что повреждён ряд многоквартирных жилых домов по улице Кирова. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что в 21.40 ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по центру Горловки. Приходько позже уточнил, что украинские войска вели обстрел из РСЗО "Град", в результате чего получил повреждения корпус автомобильно-дорожного института. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231229/gorlovka-1918897019.html
https://ria.ru/20231228/obstrel-1918865722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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При обстреле центра Горловки повреждено здание общежития
При обстреле Центрально-Городского района Горловки повреждено здание общежития