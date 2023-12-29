https://ria.ru/20231229/golos-1919017210.html
Названа дата выхода нового сезона шоу "Голос"
Названа дата выхода нового сезона шоу "Голос" - РИА Новости, 29.12.2023
Названа дата выхода нового сезона шоу "Голос"
Новый двенадцатый сезон вокального шоу "Голос" выйдет в эфире Первого канала 19 января, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:50
2023-12-29T16:50
2023-12-29T16:50
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Новый двенадцатый сезон вокального шоу "Голос" выйдет в эфире Первого канала 19 января, сообщает пресс-служба. Наставниками 12-го "Голоса" станут Полина Гагарина, Антон Беляев и Владимир Пресняков. К ним также присоединится певица Zivert. Вести проект, как и в прошлом сезоне, будет Яна Чурикова. В слепых прослушиваниях примут участие 128 певцов из России и ближнего зарубежья. По условиям шоу каждый наставник должен выбрать в свою команду 12 человек, затем вокалисты пройдут этапы на выбывание, и уже весной станет известно имя победителя.Правила отбора позволяют наставникам в борьбе за понравившихся исполнителей конкурировать друг с другом с помощью кнопок "блокировки". Шоу традиционно выйдет в эфир в пятницу вечером сразу после программы "Время".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, полина гагарина, владимир пресняков, юлия зиверт (zivert), россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Юлия Зиверт (Zivert), Россия
Названа дата выхода нового сезона шоу "Голос"
Новый сезон шоу "Голос" выйдет на Первом канале 19 января
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Новый двенадцатый сезон вокального шоу "Голос" выйдет в эфире Первого канала 19 января, сообщает пресс-служба.
Наставниками 12-го "Голоса" станут Полина Гагарина, Антон Беляев и Владимир Пресняков. К ним также присоединится певица Zivert.
Вести проект, как и в прошлом сезоне, будет Яна Чурикова.
В слепых прослушиваниях примут участие 128 певцов из России и ближнего зарубежья.
По условиям шоу каждый наставник должен выбрать в свою команду 12 человек, затем вокалисты пройдут этапы на выбывание, и уже весной станет известно имя победителя.
Правила отбора позволяют наставникам в борьбе за понравившихся исполнителей конкурировать друг с другом с помощью кнопок "блокировки".
Шоу традиционно выйдет в эфир в пятницу вечером сразу после программы "Время".
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