https://ria.ru/20231229/golos-1919017210.html

Названа дата выхода нового сезона шоу "Голос"

Названа дата выхода нового сезона шоу "Голос" - РИА Новости, 29.12.2023

Названа дата выхода нового сезона шоу "Голос"

Новый двенадцатый сезон вокального шоу "Голос" выйдет в эфире Первого канала 19 января, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:50

2023-12-29T16:50

2023-12-29T16:50

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Новый двенадцатый сезон вокального шоу "Голос" выйдет в эфире Первого канала 19 января, сообщает пресс-служба. Наставниками 12-го "Голоса" станут Полина Гагарина, Антон Беляев и Владимир Пресняков. К ним также присоединится певица Zivert. Вести проект, как и в прошлом сезоне, будет Яна Чурикова. В слепых прослушиваниях примут участие 128 певцов из России и ближнего зарубежья. По условиям шоу каждый наставник должен выбрать в свою команду 12 человек, затем вокалисты пройдут этапы на выбывание, и уже весной станет известно имя победителя.Правила отбора позволяют наставникам в борьбе за понравившихся исполнителей конкурировать друг с другом с помощью кнопок "блокировки". Шоу традиционно выйдет в эфир в пятницу вечером сразу после программы "Время".

https://ria.ru/20231229/televidenie-1918991698.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, полина гагарина, владимир пресняков, юлия зиверт (zivert), россия