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Названа дата выхода нового сезона шоу "Голос" - РИА Новости, 29.12.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:50 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/golos-1919017210.html
Названа дата выхода нового сезона шоу "Голос"
Названа дата выхода нового сезона шоу "Голос" - РИА Новости, 29.12.2023
Названа дата выхода нового сезона шоу "Голос"
Новый двенадцатый сезон вокального шоу "Голос" выйдет в эфире Первого канала 19 января, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:50
2023-12-29T16:50
шоубиз
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Новый двенадцатый сезон вокального шоу "Голос" выйдет в эфире Первого канала 19 января, сообщает пресс-служба. Наставниками 12-го "Голоса" станут Полина Гагарина, Антон Беляев и Владимир Пресняков. К ним также присоединится певица Zivert. Вести проект, как и в прошлом сезоне, будет Яна Чурикова. В слепых прослушиваниях примут участие 128 певцов из России и ближнего зарубежья. По условиям шоу каждый наставник должен выбрать в свою команду 12 человек, затем вокалисты пройдут этапы на выбывание, и уже весной станет известно имя победителя.Правила отбора позволяют наставникам в борьбе за понравившихся исполнителей конкурировать друг с другом с помощью кнопок "блокировки". Шоу традиционно выйдет в эфир в пятницу вечером сразу после программы "Время".
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, полина гагарина, владимир пресняков, юлия зиверт (zivert), россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Юлия Зиверт (Zivert), Россия
Названа дата выхода нового сезона шоу "Голос"

Новый сезон шоу "Голос" выйдет на Первом канале 19 января

© Фото предоставлено Первым каналомПолина Гагарина во время съемок 11-го сезона шоу "Голос"
Полина Гагарина во время съемок 11-го сезона шоу Голос
© Фото предоставлено Первым каналом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Новый двенадцатый сезон вокального шоу "Голос" выйдет в эфире Первого канала 19 января, сообщает пресс-служба.
Наставниками 12-го "Голоса" станут Полина Гагарина, Антон Беляев и Владимир Пресняков. К ним также присоединится певица Zivert.
Вести проект, как и в прошлом сезоне, будет Яна Чурикова.
В слепых прослушиваниях примут участие 128 певцов из России и ближнего зарубежья.
По условиям шоу каждый наставник должен выбрать в свою команду 12 человек, затем вокалисты пройдут этапы на выбывание, и уже весной станет известно имя победителя.
Правила отбора позволяют наставникам в борьбе за понравившихся исполнителей конкурировать друг с другом с помощью кнопок "блокировки".
Шоу традиционно выйдет в эфир в пятницу вечером сразу после программы "Время".
Журналист и телеведущая Эвелина Хромченко в студии программы Модный приговор - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
"Модный приговор" вернется в эфир Первого канала в январе
Вчера, 15:19
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиПолина ГагаринаВладимир ПресняковЮлия Зиверт (Zivert)Россия
 
 
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