https://ria.ru/20231229/god-1918907752.html

Десять главных событий года по версии РИА Новости

Десять главных событий года по версии РИА Новости - РИА Новости, 29.12.2023

Десять главных событий года по версии РИА Новости

Специальная военная операция снова стала главным событием уходящего года – и для России, и для мира. Ее влияние на мировую политику и экономику осталось... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:31

2023-12-29T10:31

2023-12-29T10:31

общество

россия

санкции в отношении россии

владимир путин

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Специальная военная операция снова стала главным событием уходящего года – и для России, и для мира. Ее влияние на мировую политику и экономику осталось настолько большим, что и большинство других событий первой десятки во многом являются в той или иной мере производными СВО. Решение Россией проблем, вызванных санкциями, укрепление мирового большинства и постепенное осознание ошибочности "украинского проекта" Запада, развитие беспилотников и даже взлет китайского автопрома в мире – все так или иначе завязано на происходящее сейчас на фронте. Но главное – это люди, этот фронт держащие и продвигающие вперед. Героизм российских воинов в СВО Важные и выстраданные победы России, взятие в мае Артемовска – украинской "фортеции Бахмут" – и ключевого укрепрайона в Марьинке в декабре, стойкость и героизм российского солдата, разрушившие украинский "контрнаступ" – самое главное, что было в уходящем году. Наши воины, благодаря грамотной оборонительной стратегии и оборудованию фортификационной линии, перемалывали украинскую армию. Изнуренную, проводящую уже десятую волну мобилизации и несущую страшные потери: общие цифры по ВСУ – 383 тысячи убитых и раненых, 14 тысяч уничтоженных танков, БМП и БТР, 553 самолета, 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий и РСЗО. Провал контрнаступления признают уже в Киеве и на Западе: нехотя, через губу – чиновники, откровеннее – военные и СМИ. И все это несмотря на огромную финансовую и военную помощь Запада киевскому режиму: общий объем – 203 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем ВВП Украины. Киеву поставлено 5 220 танков и другой бронетехники, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1,3 тысячи артиллерийских систем, 2,6 миллиона снарядов. На ВСУ работает натовская спутниковая группировка – более 400 космических аппаратов. При этом Россия силами своих бойцов укрепила контроль и продвигается на всех направлениях – в ДНР, ЛНР, Запорожской области, на Херсонщине и Харьковщине. На освобожденных землях строятся жилье, дороги, запускаются заводы и фабрики. Сейчас уже освобождена территория в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР до начала СВО. В акватории Азовского моря, ставшего внутренним морем России, создан военно-морской район. Боевой опыт получили более 650 тысяч военнослужащих, и по словам министра обороны Сергея Шойгу, "российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире". "Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в специальной военной операции, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна", - это слова президента Владимира Путина о героях СВО. 195 тысяч из них в этом году награждены государственными наградами, из них 121 – Герой России. Всего же за время СВО кавалерами "Золотой звезды" стали 272 человека, а награды получили 320 тысяч. Преодоление санкций и рекорды российской экономикиВесь год нашей армии помогал отечественный ВПК, ставший флагманской отраслью российской экономики, которая не только выстояла перед западными санкциями, но и достигла рекордных показателей. Для начала – лишь несколько цифр по военному производству: выпуск танков за год вырос в 5,6 раза, артиллерии - в 7 раз, беспилотников – в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов – в 17,5 раз. Общие экономические показатели России тоже впечатляют. И это все на фоне постоянно вводимых западных санкций – их теперь 18 772, и они касаются практически всех отраслей экономики РФ. ВВП по итогам года вырастет на 3,5%, хотя изначально была угроза его обвала. Инфляция замедлилась до 8%. Безработица опустилась до рекордных 2,9%, став одной из самых низких в мире. Еще один рекорд – рост обрабатывающей промышленности до 7,5 %. Рекорда достигли и расходы бюджета – 32,2 триллиона рублей. Выше ожиданий и доходы, снизив дефицит до 1,5% ВВП. Только в этом году Россия реализовала несколько масштабных инфраструктурных проектов: открыта трасса Москва – Казань, в столице открыты новые станции метро, две линии МЦД, замкнуто кольцо БКЛ – самая протяженная в мире кольцевая линия, построено 110 километров дорог. С начала года в России построено и реконструировано около 650 километров федеральных и региональных трасс, отремонтировано более 10 тысяч. И все это после прошлогодних обещаний президента США Джо Байдена "свести на нет все достижения российской экономики за 15 лет" и "задушить … ее способность расти на многие годы вперед". Результат же санкций – рост сотрудничества и торговли России с дружественными странами и переход расчетов на национальные валюты. Рекорды в товарооборотах с Китаем, Индией, Ираном, Турцией. Путин отмечал, что факторами успехов российской экономики была грамотная работа правительства и Центробанка. А главу ЦБ Эльвиру Набиуллину на Западе эксперты признают главным разрушителем западных санкций. Укрепление мирового большинства Россия добилась успехов и в укреплении мирового большинства. Несмотря на попытки Запада изолировать Россию, число единомышленников и тех, кто строит партнерские отношения с нашей страной, в этом году заметно выросло. Расширение БРИКС, укрепление двусторонних связей с Китаем, Индией, Ираном, арабскими странами, Африкой – дипломатические успехи Москвы в этом году. По решению саммита БРИКС, который прошел в Йоханнесбурге в августе этого года, к объединению Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР с 1 января 2024 года присоединятся Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Среди приоритетов – противодействие односторонним санкциям, дедолларизация и переход на расчеты в нацвалютах. В перспективе – единая валюта БРИКС, пугающая США и подконтрольную им нынешнюю систему мирровых финансов. Была в новом списке и Аргентина, но победивший на выборах президента прозападный эксцентрик Хавьер Милей отозвал решение своей страны. Тем не менее даже без нее совокупный объем ВВП превысит такой же показатель стран G7. Активно ведется работа в других объединениях с российским участием – ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, Таможенный союз. Огромную ревность Запада вызвал проведенный в июле в Петербурге саммит "Россия – Африка". Российский МИД невероятно активен, Сергей Лавров постоянно совершает визиты или принимает коллег из-за рубежа – не только из Азии, Африки и Латинской Америки, но и европейских. В Старом Свете у России тоже есть те, кто все больше симпатизирует ей и критикует санкционный подход – Сербия, Венгрия, а теперь и Словакия. Очень насыщена внешнеполитическая повестка Путина – участие в многосторонних саммитах, встречи с главами государств и правительств. Самый свежий пример – декабрьский визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию, а затем встреча в Москве с президентом Ирана. И финал года – неформальный саммит СНГ. Отдельно стоит отметить и активность России в мировом объединении экспортеров нефти – ОПЕК+, где Москва – на первых ролях. Именно РФ в 2023 году предложила ОПЕК+ новый формат – добровольные сокращения добычи, и первой взяла на себя обязательства сверх своих квот. Инициативу подержала Саудовская Аравия, а затем и многие другие члены альянса. Сделка ОПЕК+ уже принесла бюджету России дополнительно 30 триллионов рублей – больше замороженных за рубежом российских активов. Беспилотники: производство в России и решение проблемы атак БПЛАБеспилотники стали критически важным фактором военного успеха в современной войне – спецоперация это показала наглядно, став по сути "войной беспилотников". И если в начале СВО с этим у нас были явные проблемы, то сейчас Россия вышла в лидеры. Точные цифры не называются, но в итоговом интервью РИА Новости вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что два крупнейших производителя беспилотников – ГК "Геоскан" и "Аэромакс" – отмечают рост их выпуска. А по данным Минобороны, их производство выросло за год в 16 раз. "Ланцеты" стали грозой ВСУ и предметом зависти западных военных аналитиков, посвятивших немало статей эффективности этих ударных БПЛА. Задача развития этого направления была поставлена президентом, а сам он лично посещал производство. Беспилотники киевского режима с начала года стали большой проблемой для России – причем не в зоне СВО. По сути используя террористическую тактику, украинские войска и спецслужбы методично наносили удары по гражданским объектам в российских городах. 3 мая украинский дрон попал в крышу Сенатского дворца Кремля. С конца мая Москве пришлось отражать целую серию атак беспилотников. Многие из них были нейтрализованы на подлете к столице, однако несколько были сбиты на территории города и незначительно повредили ряд жилых домов и офисных зданий, в том числе Экспоцентр и две башни Москва-Сити. Однако осенью российским силам ПВО удалось выстроить систему, которая фактически нейтрализовала украинские попытки поразить российскую столицу. К несчастью, от ударов украинских БПЛА гибли мирные жители, в том числе и дети. Беспилотники киевского режима попадали по жилым домам во многих регионах – Брянской, Белгородской, Курской, Ростовской, Воронежской, Калужской областях, Краснодарском крае. В октябре на окраине Белгорода украинский дрон ударил по дому, где жила семья журналиста Sputnik Хайбара Акифи – погибли его 4-летняя дочь Амина и родители жены, сам он и его супруга тяжело ранены. Государственный террор Киева, атаки на журналистовПотерям среди журналистов в зоне СВО, к сожалению, в этом году был продолжен счет: 22 июля, через четыре дня после своего 34-го дня рождения погиб наш коллега, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Погиб от прицельного удара ВСУ кассетным боеприпасом по группе журналистов. На месте были ранены фотокор РИА Новости Константин Михальчевский и журналисты "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. У Ростислава осталось двое маленьких сыновей. В зоне СВО он работал с самого ее начала. Пользовался большим уважением коллег-военкоров и военных. Спустя ровно четыре месяца, 22 ноября, украинские войска вновь нанесли прицельный удар по группе журналистов, тяжелые ранения получил военкор телеканала "Россия 24" Борис Максудов, на следующий день он скончался от ран. Борису было 38 лет – он так же, как и Ростислав, за четыре дня до попадания под удар ВСУ отметил день рождения. Так же в зоне СВО работал с февраля 2022 года, у него осталась несовершеннолетняя дочь. Президент Путин наградил Журавлева и Максудова орденами Мужества посмертно. При убийствах российских журналистов киевский режим использовал и откровенно террористические методы: в результате теракта 2 апреля в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). Специально подосланная на его творческий вечер участница террористической группы Дарья Трепова передала ему заминированную статуэтку, в результате взрыва Татарский погиб. По версии следствия, целью террористической группы было дестабилизировать органы госвласти и вынудить завершить СВО. Считающиеся на Западе авторитетными международные журналистские организации, такие как "Репортеры без границ", проигнорировали гибель российских коллег, не выразив соболезнований и даже не включив их в список погибших журналистов. В течение года киевский режим организовывал и другие теракты в России. Последний из них – убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы 6 декабря в Подмосковье. Другой экс-депутат Рады и участник "Русской весны" 2014 года Олег Царев едва выжил после покушения на него в Ялте в ночь на 27 октября. Был арестован житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым. Еще одно громкое покушение, организованное Киевом, – подрыв машины писателя Захара Прилепина 6 мая на дороге в Нижегородской области. Сам он был ранен, а его соратник Александр Шубин погиб. Задержанный по горячим следам подозреваемый признался, что был завербован украинскими спецслужбами, а в 2022 году приехал в Россию с целью ликвидации Прилепина. Практически еженедельно ФСБ сообщает о предотвращенных терактах, которые готовятся по заданию украинских спецслужб. По словам Путина, "киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма". Мятеж "Вагнера" и гибель ПригожинаУдаром в спину назвал президент Путин мятеж бойцов ЧВК "Вагнер", организованный основателем группы Евгением Пригожиным. В ночь на 24 июня по его приказу вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, а затем колонны тяжелой техники мятежников двинулись в сторону Москвы. Несмотря на призывы многих военных и политиков, а также жесткие оценки со стороны президента, который назвал действия Пригожина и его сторонников "изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы", мятежники продолжали двигаться на Москву, по дороге сбив российский военный самолет Ил-22, экипаж которого погиб. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего тот принял предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Было условлено, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. В течение двух месяцев Пригожин и часть бойцов ЧВК находились в Белоруссии. Путин провел встречу с оставшимися в России вагнеровцами, отметив их вклад в СВО и предложив вступить в ряды Вооруженных сил РФ, но решительно осудил мятеж. Через два месяца частный самолет, на борту которого находился Пригожин и еще несколько человек, потерпел крушение в Тверской области. Никто из находящихся на борту не выжил. В октябре Путин сообщил, что в телах погибших в катастрофе были обнаружены фрагменты ручных гранат, а никакого внешнего воздействия на самолет не было. Экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в крови погибших не проводилась, хотя, по мнению главы государства, это стоило бы сделать. Расследование уголовного продолжается. Нагорный Карабах стал полностью азербайджанскимОдин из самых затяжных конфликтов на постсоветском пространстве и в Европе – 30-летний карабахский – в этом году был разрешен. Причем не путем переговоров, а в результате военной операции Баку. 19 сентября азербайджанские вооруженные силы начали в Нагорном Карабахе военную операцию, одной из заявленных целей которой была ликвидация всех квазигосударственных атрибутов непризнанной республики, главным образом органов управления. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позднее заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, а "тема карабахского конфликта закрыта навсегда". Из Карабаха выехали в Армению более 100 тысяч жителей. На улицах Еревана неделю не стихали протесты, митингующие требовали отставки премьера Никола Пашиняна, обвиняя его в сдаче Карабаха. При этом за прошедшие 30 лет Армения не признала Карабах ни частью своей страны, ни независимой республикой. А на переговорах с Западом Пашинян и вовсе заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. После этого Баку сообщил о готовности перевернуть страницу конфликта и подписать мирный договор с Арменией, подчеркивая, что это принесет пользу обеим сторонам и послужит экономическому развитию Южного Кавказа в целом. В самом конце декабря спецпредставитель Алиева заявило, что Баку и Ереван близки к тому, чтобы согласовать условия мирного соглашения. Конфликт ХАМАС и Израиля Одна из самых необычных и вызывающих многочисленные вопросы арабо-израильских войн, разрушившая представление об эффективности и высокой боеготовности израильской армии и спецслужб. Другой стороной стало чрезвычайно жесткое, неизбирательное и, по мнению многих наблюдателей, крайне жестокое обращение израильских вооруженных сил с мирным населением сектора Газа – с начала конфликта 7 октября в результате действий Израиля в секторе Газа погибли более 21 тысячи человек. В годовщину начала войны Судного дня Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. На удивление самим израильтянам и зарубежным экспертам, ни военные, ни спецслужбы не смогли ни предотвратить вторжение, ни отразить его в первые часы, несмотря на превосходство над ХАМАС в оснащении современными средствами ведения боевых действий. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает как военнослужащих, так и гражданских лиц. В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции. Город Газа был окружен, а анклав фактически разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21,3 тысячи человек. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. Одним из последствий палестино-израильского обострения стало существенное снижение внимания Запада к ситуации на Украине, что вызвало обиду и жалобы со стороны режима Владимира Зеленского. Контролируемый республиканцами конгресс США заблокировал перед уходом на рождественские каникулы пакет военной и финансовой помощи Украине на сумму 61,4 миллиарда долларов. Газета Washington Post писала, что интерес конгресса к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль, может предвещать конец американской помощи. Развитие ИИ в мире и задачи Путина для России в этой сфереСлово "нейросеть" было признано словом года Институтом русского языка имени Пушкина и порталом "Грамота.ру" – оно уже вошло в обиход, а значит – искусственный интеллект, ранее считавшийся ранее уделом ученых, становится часть жизни простых людей. Темпы его внедрения в быт растут – ИИ уже принимает решения на производстве, робот напал на рабочего, в СМИ массово начинают заменять телезвезд на сгенерированных нейросетью красивых виртуальных телеведущих с прекрасно поставленным голосом и полным отсутствием запросов по зарплате. Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит, России нужно сделать все, чтобы быть лидером в этом направлении, но чем это закончится – неизвестно, сказал президент Владимир Путин, подводя итоги года. На прямой линии он отвечал уже на вопрос своего виртуального двойника, которого сгенерировал один из граждан, задававших ему вопрос. И поставил амбициозные задачи перед правительством и бизнесом в сфере ИИ. Причем как в гражданском, так и военном секторе. По его словам, надо создавать инфраструктуру для широкого использования искусственного интеллекта в интересах граждан. Он уже поручил сформировать образовательную программу по искусственному интеллекту для руководителей компаний и органов власти и подумать над дополнительным финансированием науки, внедрять ИИ в Вооруженные силы, обеспечить льготы аспирантам, студентам, школьникам, которые уже занимаются научной и практической деятельностью в области искусственного интеллекта. Но при этом, понимая все вызовы морально-этического свойства, Путин сделал важную оговорку: "Следить за тем, чтобы обеспечить безопасность, разумность создания и применения таких технологий, и опорой здесь должна служить, в том числе и прежде всего, традиционная культура. Она – самый естественный этический регулятор технологического прогресса". В ближайшее время будет подписан указ о новой редакции Стратегии развития искусственного интеллекта. Лидерство китайского автопрома Геополитические процессы, запущенные в том числе спецоперацией РФ и последовавшими за ней западными санкциями, а также растущая мощь китайской экономики сделали настоящим явлением этого года китайский автопром. И россияне смогли прочувствовать это очень быстро. Россия стала главным импортером китайских автомобилей, а КНР - основным поставщиком машин в РФ, импорт китайских автомобилей в Россию вырос почти втрое за год. Они по сути заместили большинство европейских, американских и корейских брендов в России. Китайские автомобили активно покупают в личное пользование граждане, они всё чаще приезжают к клиентам сервисов такси, все больше их у частного бизнеса. Китайские автоконцерны стремятся расширять присутствие на внешних экспортных рынках и выходить на новые, и будут увеличивать производство для этих целей. Уже сейчас в Китае действуют 300 автомобильных заводов, а в январе–октябре 2023 года было выпущено более 20 миллионов легковых автомобилей, этот показатель вдвое больше, чем в Евросоюзе и Британии, подсчитало РИА Новости на основе национальных статистических данных. При этом производство автомобилей в Европе падает, закрываются заводы в Германии, например Volkswagen. Это связано в том числе с удорожанием производства, после того как Европа лишилась дешевого российского газа, а в Китай он приходит из России в больших объемах. Емко эту ситуацию на мировом рынке и перспективы ее развития описал помощник президента РФ Максим Орешкин: "Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай. Иными словами, они фактически перестанут быть европейскими автомобилями".

https://ria.ru/20231229/nagrazhdenie-1918881597.html

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https://ria.ru/20231010/lavrov-1901656442.html

https://ria.ru/20231128/bespilotnik-1912288125.html

https://ria.ru/20220425/solovev-1785350529.html

https://ria.ru/20231102/vagner-1906851543.html

https://ria.ru/20231005/karabakh-1900760861.html

https://ria.ru/20231228/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231229/effekt-1918899331.html

https://ria.ru/20230321/sotrudnichestvo-1859610244.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

общество, россия, санкции в отношении россии, владимир путин