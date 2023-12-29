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Посол в Германии сообщил о почти полном упразднении контактов с Россией - РИА Новости, 29.12.2023
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06:22 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/germaniya-1918884676.html
Посол в Германии сообщил о почти полном упразднении контактов с Россией
Посол в Германии сообщил о почти полном упразднении контактов с Россией - РИА Новости, 29.12.2023
Посол в Германии сообщил о почти полном упразднении контактов с Россией
Почти все форматы взаимодействия российской и германской сторон упразднены или заморожены по инициативе Берлина, это не выбор Москвы, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T06:22
2023-12-29T06:22
россия
берлин (город)
москва
сергей нечаев (дипломат)
в мире
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Почти все форматы взаимодействия российской и германской сторон упразднены или заморожены по инициативе Берлина, это не выбор Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. "Что касается текущих контактов, то почти все форматы взаимодействия упразднены либо заморожены по инициативе германской стороны", - сказал Нечаев. Дипломат подчеркнул, что это не является выбором российской стороны.
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россия
берлин (город)
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россия, берлин (город), москва, сергей нечаев (дипломат), в мире
Россия, Берлин (город), Москва, Сергей Нечаев (дипломат), В мире
Посол в Германии сообщил о почти полном упразднении контактов с Россией

Посол в ФРГ Нечаев: почти все форматы взаимодействия Москвы и Берлина упразднены

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Почти все форматы взаимодействия российской и германской сторон упразднены или заморожены по инициативе Берлина, это не выбор Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Что касается текущих контактов, то почти все форматы взаимодействия упразднены либо заморожены по инициативе германской стороны", - сказал Нечаев.
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Дипломат подчеркнул, что это не является выбором российской стороны.
 
РоссияБерлин (город)МоскваСергей Нечаев (дипломат)В мире
 
 
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