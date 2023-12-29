https://ria.ru/20231229/germaniya-1918884676.html

Посол в Германии сообщил о почти полном упразднении контактов с Россией

Посол в Германии сообщил о почти полном упразднении контактов с Россией - РИА Новости, 29.12.2023

Посол в Германии сообщил о почти полном упразднении контактов с Россией

Почти все форматы взаимодействия российской и германской сторон упразднены или заморожены по инициативе Берлина, это не выбор Москвы, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T06:22

2023-12-29T06:22

2023-12-29T06:22

россия

берлин (город)

москва

сергей нечаев (дипломат)

в мире

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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Почти все форматы взаимодействия российской и германской сторон упразднены или заморожены по инициативе Берлина, это не выбор Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. "Что касается текущих контактов, то почти все форматы взаимодействия упразднены либо заморожены по инициативе германской стороны", - сказал Нечаев. Дипломат подчеркнул, что это не является выбором российской стороны.

https://ria.ru/20231229/rassledovanie-1918876934.html

россия

берлин (город)

москва

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2023

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россия, берлин (город), москва, сергей нечаев (дипломат), в мире