https://ria.ru/20231229/germaniya-1918884676.html
Посол в Германии сообщил о почти полном упразднении контактов с Россией
Посол в Германии сообщил о почти полном упразднении контактов с Россией - РИА Новости, 29.12.2023
Посол в Германии сообщил о почти полном упразднении контактов с Россией
Почти все форматы взаимодействия российской и германской сторон упразднены или заморожены по инициативе Берлина, это не выбор Москвы, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T06:22
2023-12-29T06:22
2023-12-29T06:22
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Почти все форматы взаимодействия российской и германской сторон упразднены или заморожены по инициативе Берлина, это не выбор Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. "Что касается текущих контактов, то почти все форматы взаимодействия упразднены либо заморожены по инициативе германской стороны", - сказал Нечаев. Дипломат подчеркнул, что это не является выбором российской стороны.
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россия, берлин (город), москва, сергей нечаев (дипломат), в мире
Россия, Берлин (город), Москва, Сергей Нечаев (дипломат), В мире
Посол в Германии сообщил о почти полном упразднении контактов с Россией
Посол в ФРГ Нечаев: почти все форматы взаимодействия Москвы и Берлина упразднены
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Почти все форматы взаимодействия российской и германской сторон упразднены или заморожены по инициативе Берлина, это не выбор Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Что касается текущих контактов, то почти все форматы взаимодействия упразднены либо заморожены по инициативе германской стороны", - сказал Нечаев.
ФРГ игнорирует запросы России по расследованию подрыва "Северных потоков"
Дипломат подчеркнул, что это не является выбором российской стороны.