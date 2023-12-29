https://ria.ru/20231229/gaza-1918882417.html

Египет убрал в предложении по Газе пункт о "правительстве технократов"

Египет убрал в предложении по Газе пункт о "правительстве технократов" - РИА Новости, 29.12.2023

Египет убрал в предложении по Газе пункт о "правительстве технократов"

Египет отказался от пункта о формировании "правительства технократов" в секторе Газе в своем предложении по прекращению войны и постконфликтному обустройству в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T05:34

2023-12-29T05:34

2023-12-29T05:34

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Египет отказался от пункта о формировании "правительства технократов" в секторе Газе в своем предложении по прекращению войны и постконфликтному обустройству в анклаве, сообщил член палаты представителей Египта (нижней палаты парламента) Мустафа Бакри. Ранее телеканал Asharq сообщал, что Египет представил Израилю и палестинскому движению ХАМАС свое предложение по прекращению войны в секторе Газа и постконфликтному обустройству, состоящее из трех этапов. В рамках египетской инициативы в секторе Газа предлагалось формирование правительства технократов, которое будет курировать вопросы гуманитарной помощи, процесс восстановления анклава и подготовку всеобщих президентских выборов в Палестине. "Предложение включало формирование палестинского правительства технократов для управления Газой после войны, но против этого было много возражений, в том числе со стороны Палестинской администрации", - заявил Бакри в интервью агентству Arab World Press. При этом он добавил, что возражение против формирования правительства из технократов поступило не только от Палестинской администрации, но и от других сторон. "ХАМАС мог быть частью этого правительства, против чего возражала израильская сторона, и этот пункт (о правительстве технократов - ред.) был отменен", - отметил Бакри. Депутат сказал, что израильская сторона была проинформирована о египетском предложении, "но пока никакой положительной реакции не последовало". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231229/izrail-1918870222.html

https://ria.ru/20231228/tramp-1918602408.html

https://ria.ru/20231228/lavrov-1918732609.html

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израиль, египет, палестина, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире