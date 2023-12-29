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ВС России получили партию модернизированных гаубиц "Мста-С" - РИА Новости, 29.12.2023
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09:37 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/gaubitsy-1918900926.html
ВС России получили партию модернизированных гаубиц "Мста-С"
ВС России получили партию модернизированных гаубиц "Мста-С" - РИА Новости, 29.12.2023
ВС России получили партию модернизированных гаубиц "Мста-С"
"Ростех" передал Минобороны России завершающую в 2023 году партию модернизированных самоходок 2С19М1 и 2С19М2 "Мста-С", а также самоходных минометов 2С4... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:37
2023-12-29T09:37
безопасность
россия
ростех
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Ростех" передал Минобороны России завершающую в 2023 году партию модернизированных самоходок 2С19М1 и 2С19М2 "Мста-С", а также самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" после капитального ремонта, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Госкорпорация передала Минобороны России завершающую в этом году партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 и 2С19М2 "Мста-С". Кроме того, в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года в войска после капитального ремонта отправились 240-миллиметровые самоходные минометы 2С4 "Тюльпан" и самоходные гаубицы 2С19М1 "Мста-С", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Мста-С" в варианте М1 оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО). Благодаря этой системе боевая машина в автономном режиме определяет текущие координаты и рассчитывает параметры стрельбы с закрытых огневых позиций. Самоходные гаубицы в варианте М2 оборудованы модернизированной версией АСУНО с улучшенными показателями точности и возможностью отображения электронной карты местности. Модернизированная "Мста-С" может вести стрельбу в режиме одновременного огневого налета. Это позволяет одним орудием поразить цель пятью снарядами одновременно, а затем покинуть огневую позицию.
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безопасность, россия, ростех
Безопасность, Россия, Ростех
ВС России получили партию модернизированных гаубиц "Мста-С"

Армия получила завершающую в этом году партию модернизированных гаубиц "Мста-С"

© Фото : Госкорпорация РостехСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Госкорпорация Ростех
Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Ростех" передал Минобороны России завершающую в 2023 году партию модернизированных самоходок 2С19М1 и 2С19М2 "Мста-С", а также самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" после капитального ремонта, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Госкорпорация передала Минобороны России завершающую в этом году партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 и 2С19М2 "Мста-С". Кроме того, в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года в войска после капитального ремонта отправились 240-миллиметровые самоходные минометы 2С4 "Тюльпан" и самоходные гаубицы 2С19М1 "Мста-С", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Мста-С" в варианте М1 оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО). Благодаря этой системе боевая машина в автономном режиме определяет текущие координаты и рассчитывает параметры стрельбы с закрытых огневых позиций.
Самоходные гаубицы в варианте М2 оборудованы модернизированной версией АСУНО с улучшенными показателями точности и возможностью отображения электронной карты местности. Модернизированная "Мста-С" может вести стрельбу в режиме одновременного огневого налета. Это позволяет одним орудием поразить цель пятью снарядами одновременно, а затем покинуть огневую позицию.
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