https://ria.ru/20231229/gaubitsy-1918900926.html

ВС России получили партию модернизированных гаубиц "Мста-С"

ВС России получили партию модернизированных гаубиц "Мста-С" - РИА Новости, 29.12.2023

ВС России получили партию модернизированных гаубиц "Мста-С"

"Ростех" передал Минобороны России завершающую в 2023 году партию модернизированных самоходок 2С19М1 и 2С19М2 "Мста-С", а также самоходных минометов 2С4... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:37

2023-12-29T09:37

2023-12-29T09:37

безопасность

россия

ростех

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916401196_0:461:1280:1181_1920x0_80_0_0_09fd8c83266ee6d7a7d937a8fd1cbce2.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Ростех" передал Минобороны России завершающую в 2023 году партию модернизированных самоходок 2С19М1 и 2С19М2 "Мста-С", а также самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" после капитального ремонта, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Госкорпорация передала Минобороны России завершающую в этом году партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 и 2С19М2 "Мста-С". Кроме того, в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года в войска после капитального ремонта отправились 240-миллиметровые самоходные минометы 2С4 "Тюльпан" и самоходные гаубицы 2С19М1 "Мста-С", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Мста-С" в варианте М1 оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО). Благодаря этой системе боевая машина в автономном режиме определяет текущие координаты и рассчитывает параметры стрельбы с закрытых огневых позиций. Самоходные гаубицы в варианте М2 оборудованы модернизированной версией АСУНО с улучшенными показателями точности и возможностью отображения электронной карты местности. Модернизированная "Мста-С" может вести стрельбу в режиме одновременного огневого налета. Это позволяет одним орудием поразить цель пятью снарядами одновременно, а затем покинуть огневую позицию.

https://ria.ru/20231228/oruzhie-1918743576.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, ростех