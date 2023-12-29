https://ria.ru/20231229/finlyandiya-1918910689.html

Большинство финнов поддерживают закрытие границы с Россией, показал опрос

Большинство финнов поддерживают закрытие границы с Россией, показал опрос - РИА Новости, 29.12.2023

Большинство финнов поддерживают закрытие границы с Россией, показал опрос

Две трети финнов поддерживают решение правительства о закрытии границы с Россией, сообщает группа региональных изданий Uutissuomalainen со ссылкой на опрос... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:47

2023-12-29T10:47

2023-12-29T10:47

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Две трети финнов поддерживают решение правительства о закрытии границы с Россией, сообщает группа региональных изданий Uutissuomalainen со ссылкой на опрос исследовательской компании Tietoykkönen. "Двое из трех финнов довольны действиями правительства на восточной границе... 66% респондентов либо очень, либо вполне удовлетворены мерами, принимаемыми для борьбы с организованной миграцией", – сказано в материале. Только 16% респондентов недовольны решением властей. Наиболее удовлетворены действиями правительства люди в возрасте 70 лет, критично настроены финны в возрасте 18-29 лет. Опрос проводился по репрезентативной выборке с 5 по 13 декабря среди тысячи человек. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт – самый северный КПП Райя-Йоосепи, а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря. Финляндия 15 декабря полностью закрыла границу с Россией до 14 января. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20231228/finlyandiya-1918606394.html

https://ria.ru/20231227/finlyandiya-1918389276.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, россия