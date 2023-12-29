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Глава ФМБА назвала радиационную обстановку в Энергодаре стабильной - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/energodar-1918922374.html
Глава ФМБА назвала радиационную обстановку в Энергодаре стабильной
Глава ФМБА назвала радиационную обстановку в Энергодаре стабильной - РИА Новости, 29.12.2023
Глава ФМБА назвала радиационную обстановку в Энергодаре стабильной
Радиационная обстановка в Энергодаре и на Запорожской атомной электростанции стабильная, без превышения пороговых уровней, заявила глава ФМБА Вероника... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:33
2023-12-29T11:33
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
энергодар
россия
запорожская область
вероника скворцова
запорожская аэс
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Радиационная обстановка в Энергодаре и на Запорожской атомной электростанции стабильная, без превышения пороговых уровней, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. "По вашему поручению с 1 июня мы приступили к медицинскому обеспечению Энергодара, в Запорожской области и Запорожской атомной электростанции, в Энергодаре находится наше территориальное управление и центр гигиены и эпидемиологии, поддерживающий работу этого управления, мобильные бригады радиационного контроля, которые дважды в день следят за радиационной обстановкой на территории Запорожской атомной электростанции и во всех ключевых местах города Энергодара, нужно сказать, что с момента нашего захода, с 1 июня ситуация постоянно стабильная, без превышения каких-то пороговых уровней", - сказала Скворцова в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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безопасность, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), энергодар, россия, запорожская область, вероника скворцова, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Энергодар, Россия, Запорожская область, Вероника Скворцова, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава ФМБА назвала радиационную обстановку в Энергодаре стабильной

Скворцова: радиационная обстановка на Запорожской АЭС не превышает пороги

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Радиационная обстановка в Энергодаре и на Запорожской атомной электростанции стабильная, без превышения пороговых уровней, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"По вашему поручению с 1 июня мы приступили к медицинскому обеспечению Энергодара, в Запорожской области и Запорожской атомной электростанции, в Энергодаре находится наше территориальное управление и центр гигиены и эпидемиологии, поддерживающий работу этого управления, мобильные бригады радиационного контроля, которые дважды в день следят за радиационной обстановкой на территории Запорожской атомной электростанции и во всех ключевых местах города Энергодара, нужно сказать, что с момента нашего захода, с 1 июня ситуация постоянно стабильная, без превышения каких-то пороговых уровней", - сказала Скворцова в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)ЭнергодарРоссияЗапорожская областьВероника СкворцоваЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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