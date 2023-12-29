https://ria.ru/20231229/energodar-1918922374.html

Глава ФМБА назвала радиационную обстановку в Энергодаре стабильной

Глава ФМБА назвала радиационную обстановку в Энергодаре стабильной - РИА Новости, 29.12.2023

Глава ФМБА назвала радиационную обстановку в Энергодаре стабильной

Радиационная обстановка в Энергодаре и на Запорожской атомной электростанции стабильная, без превышения пороговых уровней, заявила глава ФМБА Вероника... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:33

2023-12-29T11:33

2023-12-29T11:33

специальная военная операция на украине

безопасность

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

энергодар

россия

запорожская область

вероника скворцова

запорожская аэс

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Радиационная обстановка в Энергодаре и на Запорожской атомной электростанции стабильная, без превышения пороговых уровней, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. "По вашему поручению с 1 июня мы приступили к медицинскому обеспечению Энергодара, в Запорожской области и Запорожской атомной электростанции, в Энергодаре находится наше территориальное управление и центр гигиены и эпидемиологии, поддерживающий работу этого управления, мобильные бригады радиационного контроля, которые дважды в день следят за радиационной обстановкой на территории Запорожской атомной электростанции и во всех ключевых местах города Энергодара, нужно сказать, что с момента нашего захода, с 1 июня ситуация постоянно стабильная, без превышения каких-то пороговых уровней", - сказала Скворцова в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20231222/zaes-1917371468.html

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Кирилл Волков

безопасность, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), энергодар, россия, запорожская область, вероника скворцова, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр