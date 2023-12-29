Глава ФМБА назвала радиационную обстановку в Энергодаре стабильной
Скворцова: радиационная обстановка на Запорожской АЭС не превышает пороги
Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Радиационная обстановка в Энергодаре и на Запорожской атомной электростанции стабильная, без превышения пороговых уровней, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"По вашему поручению с 1 июня мы приступили к медицинскому обеспечению Энергодара, в Запорожской области и Запорожской атомной электростанции, в Энергодаре находится наше территориальное управление и центр гигиены и эпидемиологии, поддерживающий работу этого управления, мобильные бригады радиационного контроля, которые дважды в день следят за радиационной обстановкой на территории Запорожской атомной электростанции и во всех ключевых местах города Энергодара, нужно сказать, что с момента нашего захода, с 1 июня ситуация постоянно стабильная, без превышения каких-то пороговых уровней", - сказала Скворцова в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.