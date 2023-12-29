https://ria.ru/20231229/elektromobili-1919018883.html

В Домодедово установили быструю зарядную станцию для электромобилей

В Домодедово установили быструю зарядную станцию для электромобилей - РИА Новости, 29.12.2023

В Домодедово установили быструю зарядную станцию для электромобилей

"Домодедово" первым среди российских аэропортов установил быструю зарядную станцию для электромобилей, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:58

2023-12-29T16:58

2023-12-29T16:58

технологии

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Домодедово" первым среди российских аэропортов установил быструю зарядную станцию для электромобилей, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "В московском аэропорту "Домодедово" открылась быстрая зарядная станция для электромобилей. Такая станция не имеет аналогов в аэропортах России", - говорится в сообщении. Уточняется, что зарядная станция мощностью 80 кВт.ч может заряжать параллельно до двух автомобилей. Кроме того, она оснащена тремя наиболее распространенными коннекторами: CCS2/GBT/Chademo. Зарядить электромобиль можно на парковке аэропорта P2, которая расположена рядом с пассажирским терминалом. Станция находится под управлением IT-Charge - популярного среди владельцев электромобилей мобильного приложения. "В дальнейшем воздушная гавань планирует увеличить количество зарядных станций на территории аэропорта", - добавили в аэропорту.

https://ria.ru/20231012/elektromobili-1902239645.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, домодедово (аэропорт)