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В Домодедово установили быструю зарядную станцию для электромобилей - РИА Новости, 29.12.2023
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16:58 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/elektromobili-1919018883.html
В Домодедово установили быструю зарядную станцию для электромобилей
В Домодедово установили быструю зарядную станцию для электромобилей - РИА Новости, 29.12.2023
В Домодедово установили быструю зарядную станцию для электромобилей
"Домодедово" первым среди российских аэропортов установил быструю зарядную станцию для электромобилей, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:58
2023-12-29T16:58
технологии
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Домодедово" первым среди российских аэропортов установил быструю зарядную станцию для электромобилей, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "В московском аэропорту "Домодедово" открылась быстрая зарядная станция для электромобилей. Такая станция не имеет аналогов в аэропортах России", - говорится в сообщении. Уточняется, что зарядная станция мощностью 80 кВт.ч может заряжать параллельно до двух автомобилей. Кроме того, она оснащена тремя наиболее распространенными коннекторами: CCS2/GBT/Chademo. Зарядить электромобиль можно на парковке аэропорта P2, которая расположена рядом с пассажирским терминалом. Станция находится под управлением IT-Charge - популярного среди владельцев электромобилей мобильного приложения. "В дальнейшем воздушная гавань планирует увеличить количество зарядных станций на территории аэропорта", - добавили в аэропорту.
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технологии, домодедово (аэропорт)
Технологии, Домодедово (аэропорт)
В Домодедово установили быструю зарядную станцию для электромобилей

В аэропорту "Домодедово" появилась быстрая зарядная станция для электромобилей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтанции зарядки электромобилей
Станции зарядки электромобилей - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Станции зарядки электромобилей. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Домодедово" первым среди российских аэропортов установил быструю зарядную станцию для электромобилей, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«
"В московском аэропорту "Домодедово" открылась быстрая зарядная станция для электромобилей. Такая станция не имеет аналогов в аэропортах России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что зарядная станция мощностью 80 кВт.ч может заряжать параллельно до двух автомобилей. Кроме того, она оснащена тремя наиболее распространенными коннекторами: CCS2/GBT/Chademo.
Зарядить электромобиль можно на парковке аэропорта P2, которая расположена рядом с пассажирским терминалом. Станция находится под управлением IT-Charge - популярного среди владельцев электромобилей мобильного приложения.
«
"В дальнейшем воздушная гавань планирует увеличить количество зарядных станций на территории аэропорта", - добавили в аэропорту.
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