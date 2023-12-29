https://ria.ru/20231229/elektromobili-1919018883.html
В Домодедово установили быструю зарядную станцию для электромобилей
В Домодедово установили быструю зарядную станцию для электромобилей - РИА Новости, 29.12.2023
В Домодедово установили быструю зарядную станцию для электромобилей
"Домодедово" первым среди российских аэропортов установил быструю зарядную станцию для электромобилей, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:58
2023-12-29T16:58
2023-12-29T16:58
технологии
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912664202_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_93a0ecf45468fdf67ac6de1c71d3b730.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Домодедово" первым среди российских аэропортов установил быструю зарядную станцию для электромобилей, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "В московском аэропорту "Домодедово" открылась быстрая зарядная станция для электромобилей. Такая станция не имеет аналогов в аэропортах России", - говорится в сообщении. Уточняется, что зарядная станция мощностью 80 кВт.ч может заряжать параллельно до двух автомобилей. Кроме того, она оснащена тремя наиболее распространенными коннекторами: CCS2/GBT/Chademo. Зарядить электромобиль можно на парковке аэропорта P2, которая расположена рядом с пассажирским терминалом. Станция находится под управлением IT-Charge - популярного среди владельцев электромобилей мобильного приложения. "В дальнейшем воздушная гавань планирует увеличить количество зарядных станций на территории аэропорта", - добавили в аэропорту.
https://ria.ru/20231012/elektromobili-1902239645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, домодедово (аэропорт)
Технологии, Домодедово (аэропорт)
В Домодедово установили быструю зарядную станцию для электромобилей
В аэропорту "Домодедово" появилась быстрая зарядная станция для электромобилей
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Домодедово" первым среди российских аэропортов установил быструю зарядную станцию для электромобилей, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«
"В московском аэропорту "Домодедово" открылась быстрая зарядная станция для электромобилей. Такая станция не имеет аналогов в аэропортах России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что зарядная станция мощностью 80 кВт.ч может заряжать параллельно до двух автомобилей. Кроме того, она оснащена тремя наиболее распространенными коннекторами: CCS2/GBT/Chademo.
Зарядить электромобиль можно на парковке аэропорта P2, которая расположена рядом с пассажирским терминалом. Станция находится под управлением IT-Charge - популярного среди владельцев электромобилей мобильного приложения.
«
"В дальнейшем воздушная гавань планирует увеличить количество зарядных станций на территории аэропорта", - добавили в аэропорту.
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