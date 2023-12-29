https://ria.ru/20231229/dollar-1918977227.html

СМИ: доллар побил новый антирекорд

СМИ: доллар побил новый антирекорд - РИА Новости, 29.12.2023

СМИ: доллар побил новый антирекорд

Американский доллар пережил худший со времен пандемии коронавируса год, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T14:28

2023-12-29T14:28

2023-12-29T14:28

экономика

сша

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Американский доллар пережил худший со времен пандемии коронавируса год, сообщило агентство Bloomberg.По информации СМИ, спад валюты происходит из-за растущих ставок на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет смягчать денежно-кредитную политику по причине замедления роста ВВП страны."Это снижает привлекательность доллара, поскольку другие центральные банки могут сохранять свои ставки на более высоком уровне в течение более длительного периода времени", — говорится в публикации.Самый резкий спад американской валюты пришелся на четвертый квартал этого года. По мнению шведского эксперта по валютному курсу Аманды Сандстрем, ослабленный доллар сохранится и в следующем году, но у него есть возможность отыграть позиции перед президентскими выборами в Соединенных Штатах.

https://ria.ru/20231229/rubl-1918811536.html

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экономика, сша, федеральная резервная система сша