https://ria.ru/20231229/dollar-1918977227.html
СМИ: доллар побил новый антирекорд
СМИ: доллар побил новый антирекорд - РИА Новости, 29.12.2023
СМИ: доллар побил новый антирекорд
Американский доллар пережил худший со времен пандемии коронавируса год, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:28
2023-12-29T14:28
2023-12-29T14:28
экономика
сша
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Американский доллар пережил худший со времен пандемии коронавируса год, сообщило агентство Bloomberg.По информации СМИ, спад валюты происходит из-за растущих ставок на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет смягчать денежно-кредитную политику по причине замедления роста ВВП страны."Это снижает привлекательность доллара, поскольку другие центральные банки могут сохранять свои ставки на более высоком уровне в течение более длительного периода времени", — говорится в публикации.Самый резкий спад американской валюты пришелся на четвертый квартал этого года. По мнению шведского эксперта по валютному курсу Аманды Сандстрем, ослабленный доллар сохранится и в следующем году, но у него есть возможность отыграть позиции перед президентскими выборами в Соединенных Штатах.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
СМИ: доллар побил новый антирекорд
Bloomberg: 2023 год стал худшим для американского доллара со времен пандемии