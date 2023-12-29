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Десантники уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ
Десантники уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
Десантники уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ
Подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" наблюдательный пункт ВСУ РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T05:10
2023-12-29T05:10
2023-12-29T05:10
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ЛУГАНСК, 29 дек – РИА Новости. Подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны. "Разведчики группировки войск засекли на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, наблюдательный пункт (НП) украинских формирований, с которого противник постоянно следил за нашими позициями, расположенными на противоположном берегу, а также корректировал огонь своей артиллерии и запускал FPV-дроны", - сообщили в министерстве обороны. В ведомстве добавили, что командование одного из соединений ВДВ приняло решение уничтожить наблюдательный пункт из "Корнета". "Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуск управляемой ракеты по указанной цели и точным попаданием уничтожил НП, выявленный российской разведкой на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве.
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в мире, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантники уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ
Бойцы ВДВ поразили из "Корнета" наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра