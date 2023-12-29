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Десантники уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/desantniki-1918881403.html
Десантники уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ
Десантники уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
Десантники уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ
Подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" наблюдательный пункт ВСУ РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T05:10
2023-12-29T05:10
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 29 дек – РИА Новости. Подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны. "Разведчики группировки войск засекли на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, наблюдательный пункт (НП) украинских формирований, с которого противник постоянно следил за нашими позициями, расположенными на противоположном берегу, а также корректировал огонь своей артиллерии и запускал FPV-дроны", - сообщили в министерстве обороны. В ведомстве добавили, что командование одного из соединений ВДВ приняло решение уничтожить наблюдательный пункт из "Корнета". "Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуск управляемой ракеты по указанной цели и точным попаданием уничтожил НП, выявленный российской разведкой на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20231229/artilleriya-1918881244.html
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в мире, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантники уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ

Бойцы ВДВ поразили из "Корнета" наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 дек – РИА Новости. Подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Разведчики группировки войск засекли на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, наблюдательный пункт (НП) украинских формирований, с которого противник постоянно следил за нашими позициями, расположенными на противоположном берегу, а также корректировал огонь своей артиллерии и запускал FPV-дроны", - сообщили в министерстве обороны.
В ведомстве добавили, что командование одного из соединений ВДВ приняло решение уничтожить наблюдательный пункт из "Корнета".
"Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуск управляемой ракеты по указанной цели и точным попаданием уничтожил НП, выявленный российской разведкой на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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