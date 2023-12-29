https://ria.ru/20231229/dagestan-1918868100.html
В Дагестане восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды
В Дагестане восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды - РИА Новости, 29.12.2023
В Дагестане восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды
Энергетики завершили работы по восстановлению энергоснабжения в Дагестане, нарушенное из-за сильного ветра, сообщило Минэнерго. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T00:33
2023-12-29T00:33
2023-12-29T10:15
ярославская область
происшествия
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Энергетики завершили работы по восстановлению энергоснабжения в Дагестане, нарушенное из-за сильного ветра, сообщило Минэнерго. Ранее прокуратура Дагестана сообщила, что более 90 тысяч потребителей остались без электричества из-за сильного ветра, который вызвал массовые сбои. "В Дагестане завершены первоочередные работы по восстановлению энергоснабжения обесточенных из-за шквалистого ветра потребителей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Оно также сообщило, что в Ярославской области число потребителей, отключенных от электроснабжения из-за непогоды, сократилось до 500 человек. Продолжаются работы по восстановлению нарушенного из-за неблагоприятных погодных явлений энергоснабжения двух южных регионов. "На 22:00 (мск) без электричества остаются потребители: ДНР – 6,5 тысяч человек, ЛНР – 6,4 тысячи человек", - говорится в сообщении Минэнерго.
https://ria.ru/20231218/minenergo-1916403627.html
https://ria.ru/20231223/sochi-1917648761.html
ярославская область
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ярославская область, происшествия, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Ярославская область, Происшествия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Дагестане восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды
Энергетики восстановили энергоснабжение в Дагестане, нарушенное сильным ветром