https://ria.ru/20231229/covid-19-1918989317.html

Минздрав продлил временный порядок работы медучреждений

Минздрав продлил временный порядок работы медучреждений - РИА Новости, 29.12.2023

Минздрав продлил временный порядок работы медучреждений

Минздрав России продлил временный порядок работы медучреждений в целях профилактики COVID-19 еще на год - до 1 января 2025 года, соответствующий приказ... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:08

2023-12-29T15:08

2023-12-29T15:22

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Минздрав России продлил временный порядок работы медучреждений в целях профилактики COVID-19 еще на год - до 1 января 2025 года, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации."В пункте 7 приказа... слова "до 1 января 2024 года" заменить словами "до 1 января 2025 года",- говорится в приказе.Приказ Минздрава о временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 был принят в марте 2020 года. Позднее в него вносили изменения.Согласно приказу о временном порядке организации работы медучреждений, продолжат свою работу амбулаторные центры диагностики и лечения коронавируса, Федеральный дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии по вопросам COVID-19, а также "горячая линия" о вакцинации. В случае неблагоприятной эпидситуации оказание медпомощи пациентам с симптомами ОРВИ, коронавируса и гриппа можно будет организовывать амбулаторно, в том числе дистанционным способом. Кроме того, приказ разрешает перепрофилировать медучреждения неинфекционного профиля под оказание помощи пациентам с коронавирусом.

https://ria.ru/20231227/koronavirus-1918386127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)