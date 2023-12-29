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Минздрав продлил временный порядок работы медучреждений - РИА Новости, 29.12.2023
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15:08 29.12.2023 (обновлено: 15:22 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/covid-19-1918989317.html
Минздрав продлил временный порядок работы медучреждений
Минздрав продлил временный порядок работы медучреждений - РИА Новости, 29.12.2023
Минздрав продлил временный порядок работы медучреждений
Минздрав России продлил временный порядок работы медучреждений в целях профилактики COVID-19 еще на год - до 1 января 2025 года, соответствующий приказ... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:08
2023-12-29T15:22
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Минздрав России продлил временный порядок работы медучреждений в целях профилактики COVID-19 еще на год - до 1 января 2025 года, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации."В пункте 7 приказа... слова "до 1 января 2024 года" заменить словами "до 1 января 2025 года",- говорится в приказе.Приказ Минздрава о временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 был принят в марте 2020 года. Позднее в него вносили изменения.Согласно приказу о временном порядке организации работы медучреждений, продолжат свою работу амбулаторные центры диагностики и лечения коронавируса, Федеральный дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии по вопросам COVID-19, а также "горячая линия" о вакцинации. В случае неблагоприятной эпидситуации оказание медпомощи пациентам с симптомами ОРВИ, коронавируса и гриппа можно будет организовывать амбулаторно, в том числе дистанционным способом. Кроме того, приказ разрешает перепрофилировать медучреждения неинфекционного профиля под оказание помощи пациентам с коронавирусом.
https://ria.ru/20231227/koronavirus-1918386127.html
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав продлил временный порядок работы медучреждений

В медучреждениях продлили временный порядок работы для профилактики COVID-19

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Минздрав России продлил временный порядок работы медучреждений в целях профилактики COVID-19 еще на год - до 1 января 2025 года, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
"В пункте 7 приказа... слова "до 1 января 2024 года" заменить словами "до 1 января 2025 года",- говорится в приказе.
Приказ Минздрава о временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 был принят в марте 2020 года. Позднее в него вносили изменения.
Согласно приказу о временном порядке организации работы медучреждений, продолжат свою работу амбулаторные центры диагностики и лечения коронавируса, Федеральный дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии по вопросам COVID-19, а также "горячая линия" о вакцинации. В случае неблагоприятной эпидситуации оказание медпомощи пациентам с симптомами ОРВИ, коронавируса и гриппа можно будет организовывать амбулаторно, в том числе дистанционным способом. Кроме того, приказ разрешает перепрофилировать медучреждения неинфекционного профиля под оказание помощи пациентам с коронавирусом.
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