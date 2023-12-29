https://ria.ru/20231229/chinovnik-1919042829.html

Киевского чиновника отстранили от должности за содействие уклонистам

Киевского чиновника отстранили от должности за содействие уклонистам - РИА Новости, 29.12.2023

Киевского чиновника отстранили от должности за содействие уклонистам

Государственное бюро расследований Украины сообщило в пятницу в Telegram-канале ведомства, что по решению суда руководитель аппарата Киевской городской военной... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T19:18

2023-12-29T19:18

2023-12-29T19:18

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины сообщило в пятницу в Telegram-канале ведомства, что по решению суда руководитель аппарата Киевской городской военной администрации отстранен от занимаемой должности до 1 февраля, его подозревают в содействии депутатам Киевсовета в уклонении от военной службы. "Печерский районный суд Киева отстранил от должности до 1 февраля 2024 руководителя аппарата Киевской городской военной администрации. Мужчина разоблачен на содействии столичным депутатам в уклонении от несения военной службы", - говорится в сообщении.Следствие установило, что чиновник, чья фамилия не называется, способствовал оформлению липовых "командировок" трем городским депутатам и одному из их помощников. Незаконному пребыванию в Киевской городской военной администрации также способствовал командир одной из воинских частей, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации. Согласно материалам дела, уклонисты на протяжении почти года не являлись на военную службу, однако получали денежное довольствие из части. Отмечается, что в августе этого года всем четырем мужчинам было предъявлено обвинение по статье "В уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору". Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231220/ukraina-1916957355.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, киев