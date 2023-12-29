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Киевского чиновника отстранили от должности за содействие уклонистам - РИА Новости, 29.12.2023
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19:18 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/chinovnik-1919042829.html
Киевского чиновника отстранили от должности за содействие уклонистам
Киевского чиновника отстранили от должности за содействие уклонистам - РИА Новости, 29.12.2023
Киевского чиновника отстранили от должности за содействие уклонистам
Государственное бюро расследований Украины сообщило в пятницу в Telegram-канале ведомства, что по решению суда руководитель аппарата Киевской городской военной... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T19:18
2023-12-29T19:18
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украина
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины сообщило в пятницу в Telegram-канале ведомства, что по решению суда руководитель аппарата Киевской городской военной администрации отстранен от занимаемой должности до 1 февраля, его подозревают в содействии депутатам Киевсовета в уклонении от военной службы. "Печерский районный суд Киева отстранил от должности до 1 февраля 2024 руководителя аппарата Киевской городской военной администрации. Мужчина разоблачен на содействии столичным депутатам в уклонении от несения военной службы", - говорится в сообщении.Следствие установило, что чиновник, чья фамилия не называется, способствовал оформлению липовых "командировок" трем городским депутатам и одному из их помощников. Незаконному пребыванию в Киевской городской военной администрации также способствовал командир одной из воинских частей, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации. Согласно материалам дела, уклонисты на протяжении почти года не являлись на военную службу, однако получали денежное довольствие из части. Отмечается, что в августе этого года всем четырем мужчинам было предъявлено обвинение по статье "В уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору". Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231220/ukraina-1916957355.html
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в мире, украина, владимир зеленский, киев
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев
Киевского чиновника отстранили от должности за содействие уклонистам

Чиновника Киевской администрации отстранили от должности за помощь уклонистам

© пресс-служба Государственного бюро расследований УкраиныСотрудники Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
© пресс-служба Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины сообщило в пятницу в Telegram-канале ведомства, что по решению суда руководитель аппарата Киевской городской военной администрации отстранен от занимаемой должности до 1 февраля, его подозревают в содействии депутатам Киевсовета в уклонении от военной службы.
«
"Печерский районный суд Киева отстранил от должности до 1 февраля 2024 руководителя аппарата Киевской городской военной администрации. Мужчина разоблачен на содействии столичным депутатам в уклонении от несения военной службы", - говорится в сообщении.
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Следствие установило, что чиновник, чья фамилия не называется, способствовал оформлению липовых "командировок" трем городским депутатам и одному из их помощников. Незаконному пребыванию в Киевской городской военной администрации также способствовал командир одной из воинских частей, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации. Согласно материалам дела, уклонисты на протяжении почти года не являлись на военную службу, однако получали денежное довольствие из части.
Отмечается, что в августе этого года всем четырем мужчинам было предъявлено обвинение по статье "В уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору". Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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