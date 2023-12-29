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Мезенцев: Лукашенко подписал декрет об утверждении бюджета СГ на 2024 год

Мезенцев: Лукашенко подписал декрет об утверждении бюджета СГ на 2024 год - РИА Новости, 29.12.2023

Мезенцев: Лукашенко подписал декрет об утверждении бюджета СГ на 2024 год

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что председатель Высшего государственного совета СГ, президент... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T19:20

2023-12-29T19:20

2023-12-29T19:20

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

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дмитрий мезенцев

александр лукашенко

бюджет

союзное государство

парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что председатель Высшего государственного совета СГ, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет об утверждении союзного бюджета на будущий год. "Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным согласован бюджет Союзного государства на 2024 год, а председателем Высшего государственного совета, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко подписан декрет об утверждении союзного бюджета", - сообщил журналистам Мезенцев. Он назвал значимым тот факт, что новый год Белоруссия и Россия начинают, "имея фундаментальный финансовый документ, а значит, финансирование союзных программ на следующий год начнется своевременно". "Постоянный комитет обеспечит исполнение союзного бюджета в полном объеме и считает это для себя безусловным приоритетом", - подчеркнул госсекретарь. Мезенцев отметил, что "вклад Беларуси и России в союзный бюджет впервые увеличен на 38% - это обеспечит расширение числа программ, проектов и мероприятий Союзного государства". "Важно, что в следующем году не только расширится их число - в области высоких технологий, обороны и безопасности, - практически на треть увеличено число мероприятий в культурно-гуманитарной, образовательной и гражданско-патриотической сферах. Видим в этом ответ на запрос людей, в поддержку позиции сторон по расширению масштаба экономической интеграции, упрочению межрегионального и межпарламентского сотрудничества", - сказал Мезенцев.

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белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, бюджет, союзное государство, парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии