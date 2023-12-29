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Генерал бундесвера признал, что обучение не помогает украинцам - РИА Новости, 29.12.2023
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13:57 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/bundesver-1918963424.html
Генерал бундесвера признал, что обучение не помогает украинцам
Генерал бундесвера признал, что обучение не помогает украинцам - РИА Новости, 29.12.2023
Генерал бундесвера признал, что обучение не помогает украинцам
Российским войскам удалось укрепить свои позиции настолько, что ускорить украинское наступление не помогают даже поставленные с Запада противоминные тралы, а... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:57
2023-12-29T13:57
россия
германия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российским войскам удалось укрепить свои позиции настолько, что ускорить украинское наступление не помогают даже поставленные с Запада противоминные тралы, а тактика, которой обучают украинские войска, бессильна, заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ, в интервью изданию Süddeutsche Zeitung. "Местами минные поля занимают в длину и ширину несколько километров. Если мотопехотный взвод сталкивается с таким полем, то мы учим: дым, отступить, обойти, попытаться снова. При преграде протяженностью до десяти километров такой тактический подход невозможен", - сказал Фройдинг. Украинские военнослужащие наступают на чрезвычайно хорошо укрепленные позиции, пояснил Фройдинг. Они уже опробовали противоминные тралы, поставленные с Запада, но были мгновенно остановлены ответным огнем. Теперь украинцы вынуждены разминировать поля вручную в ночное время, а это занимает очень и очень много времени, подчеркнул генерал-майор, отметив, что, кроме того, это оборачивается большими потерями. "Это означает, что принцип "удержание позиции за минными заграждениями" работает, если эти позиции укрепленные, широкие, глубокие и хорошо подготовленные", - резюмировал Фройдинг. Кроме того, российскому военно-промышленному комплексу удается наращивать производство, несмотря на жесточайшие санкции, подчеркнул Фройдинг. У России получилось сделать это, несмотря на "драконовское" санкционное давление, в Германии этого не ожидали. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20231229/vsu-1918953188.html
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россия, германия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, сергей шойгу, в мире
Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, В мире
Генерал бундесвера признал, что обучение не помогает украинцам

Генерал бундесвера: западная тактика, которой обучают украинцев, не работает

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российским войскам удалось укрепить свои позиции настолько, что ускорить украинское наступление не помогают даже поставленные с Запада противоминные тралы, а тактика, которой обучают украинские войска, бессильна, заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ, в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.
"Местами минные поля занимают в длину и ширину несколько километров. Если мотопехотный взвод сталкивается с таким полем, то мы учим: дым, отступить, обойти, попытаться снова. При преграде протяженностью до десяти километров такой тактический подход невозможен", - сказал Фройдинг.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Генерал заявил, что бундесвер обучил более десяти тысяч украинских военных
Вчера, 13:32
Украинские военнослужащие наступают на чрезвычайно хорошо укрепленные позиции, пояснил Фройдинг. Они уже опробовали противоминные тралы, поставленные с Запада, но были мгновенно остановлены ответным огнем. Теперь украинцы вынуждены разминировать поля вручную в ночное время, а это занимает очень и очень много времени, подчеркнул генерал-майор, отметив, что, кроме того, это оборачивается большими потерями.
«
"Это означает, что принцип "удержание позиции за минными заграждениями" работает, если эти позиции укрепленные, широкие, глубокие и хорошо подготовленные", - резюмировал Фройдинг.
Кроме того, российскому военно-промышленному комплексу удается наращивать производство, несмотря на жесточайшие санкции, подчеркнул Фройдинг. У России получилось сделать это, несмотря на "драконовское" санкционное давление, в Германии этого не ожидали.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Украинско-американские командно-штабные учения - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
СМИ: обучение украинских солдат на американский манер провалилось
12 декабря, 05:13
 
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