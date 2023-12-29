https://ria.ru/20231229/bundesver-1918963424.html

Генерал бундесвера признал, что обучение не помогает украинцам

Генерал бундесвера признал, что обучение не помогает украинцам - РИА Новости, 29.12.2023

Генерал бундесвера признал, что обучение не помогает украинцам

Российским войскам удалось укрепить свои позиции настолько, что ускорить украинское наступление не помогают даже поставленные с Запада противоминные тралы, а... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:57

2023-12-29T13:57

2023-12-29T13:57

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российским войскам удалось укрепить свои позиции настолько, что ускорить украинское наступление не помогают даже поставленные с Запада противоминные тралы, а тактика, которой обучают украинские войска, бессильна, заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ, в интервью изданию Süddeutsche Zeitung. "Местами минные поля занимают в длину и ширину несколько километров. Если мотопехотный взвод сталкивается с таким полем, то мы учим: дым, отступить, обойти, попытаться снова. При преграде протяженностью до десяти километров такой тактический подход невозможен", - сказал Фройдинг. Украинские военнослужащие наступают на чрезвычайно хорошо укрепленные позиции, пояснил Фройдинг. Они уже опробовали противоминные тралы, поставленные с Запада, но были мгновенно остановлены ответным огнем. Теперь украинцы вынуждены разминировать поля вручную в ночное время, а это занимает очень и очень много времени, подчеркнул генерал-майор, отметив, что, кроме того, это оборачивается большими потерями. "Это означает, что принцип "удержание позиции за минными заграждениями" работает, если эти позиции укрепленные, широкие, глубокие и хорошо подготовленные", - резюмировал Фройдинг. Кроме того, российскому военно-промышленному комплексу удается наращивать производство, несмотря на жесточайшие санкции, подчеркнул Фройдинг. У России получилось сделать это, несмотря на "драконовское" санкционное давление, в Германии этого не ожидали. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20231229/vsu-1918953188.html

https://ria.ru/20231212/voennye-1915210953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, германия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, сергей шойгу, в мире