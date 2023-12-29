Генерал бундесвера признал, что обучение не помогает украинцам
Генерал бундесвера: западная тактика, которой обучают украинцев, не работает
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российским войскам удалось укрепить свои позиции настолько, что ускорить украинское наступление не помогают даже поставленные с Запада противоминные тралы, а тактика, которой обучают украинские войска, бессильна, заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ, в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.
"Местами минные поля занимают в длину и ширину несколько километров. Если мотопехотный взвод сталкивается с таким полем, то мы учим: дым, отступить, обойти, попытаться снова. При преграде протяженностью до десяти километров такой тактический подход невозможен", - сказал Фройдинг.
Украинские военнослужащие наступают на чрезвычайно хорошо укрепленные позиции, пояснил Фройдинг. Они уже опробовали противоминные тралы, поставленные с Запада, но были мгновенно остановлены ответным огнем. Теперь украинцы вынуждены разминировать поля вручную в ночное время, а это занимает очень и очень много времени, подчеркнул генерал-майор, отметив, что, кроме того, это оборачивается большими потерями.
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"Это означает, что принцип "удержание позиции за минными заграждениями" работает, если эти позиции укрепленные, широкие, глубокие и хорошо подготовленные", - резюмировал Фройдинг.
Кроме того, российскому военно-промышленному комплексу удается наращивать производство, несмотря на жесточайшие санкции, подчеркнул Фройдинг. У России получилось сделать это, несмотря на "драконовское" санкционное давление, в Германии этого не ожидали.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.