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Представитель Милея заявил, что вопрос вступления в БРИКС требует анализа - РИА Новости, 29.12.2023
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18:55 29.12.2023 (обновлено: 19:00 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/briks-1919038430.html
Представитель Милея заявил, что вопрос вступления в БРИКС требует анализа
Представитель Милея заявил, что вопрос вступления в БРИКС требует анализа - РИА Новости, 29.12.2023
Представитель Милея заявил, что вопрос вступления в БРИКС требует анализа
Вопрос вступления Аргентины в БРИКС требует более глубокого анализа, чем это сделали предыдущие власти, сообщил журналистам официальный представитель президента РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:55
2023-12-29T19:00
в мире
аргентина
брикс
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек - РИА Новости. Вопрос вступления Аргентины в БРИКС требует более глубокого анализа, чем это сделали предыдущие власти, сообщил журналистам официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни. Ранее аргентинские СМИ писали, что главам стран БРИКС было отправлено письмо, в котором Аргентина отказывается от вступления в организацию с 1 января 2024 года. "Мы находимся в процессе изменения внешней политики, что требует более глубокого анализа, чем это сделало прежнее правительство, когда приняло приглашение вступить в БРИКС", - сказал он. Адорни подтвердил, что лидерам стран БРИКС было отправлено письмо, в котором Аргентина отказалась от вступления в организацию с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20231229/reshenie-1919010695.html
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в мире, аргентина, брикс
В мире, Аргентина, БРИКС
Представитель Милея заявил, что вопрос вступления в БРИКС требует анализа

Представитель Милея: вопрос вступления в БРИКС требует более глубокого анализа

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек - РИА Новости. Вопрос вступления Аргентины в БРИКС требует более глубокого анализа, чем это сделали предыдущие власти, сообщил журналистам официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни.
Ранее аргентинские СМИ писали, что главам стран БРИКС было отправлено письмо, в котором Аргентина отказывается от вступления в организацию с 1 января 2024 года.
"Мы находимся в процессе изменения внешней политики, что требует более глубокого анализа, чем это сделало прежнее правительство, когда приняло приглашение вступить в БРИКС", - сказал он.
Адорни подтвердил, что лидерам стран БРИКС было отправлено письмо, в котором Аргентина отказалась от вступления в организацию с 1 января 2024 года.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
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