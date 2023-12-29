https://ria.ru/20231229/briks-1919038430.html

Представитель Милея заявил, что вопрос вступления в БРИКС требует анализа

Представитель Милея заявил, что вопрос вступления в БРИКС требует анализа - РИА Новости, 29.12.2023

Представитель Милея заявил, что вопрос вступления в БРИКС требует анализа

Вопрос вступления Аргентины в БРИКС требует более глубокого анализа, чем это сделали предыдущие власти, сообщил журналистам официальный представитель президента РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T18:55

2023-12-29T18:55

2023-12-29T19:00

в мире

аргентина

брикс

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек - РИА Новости. Вопрос вступления Аргентины в БРИКС требует более глубокого анализа, чем это сделали предыдущие власти, сообщил журналистам официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни. Ранее аргентинские СМИ писали, что главам стран БРИКС было отправлено письмо, в котором Аргентина отказывается от вступления в организацию с 1 января 2024 года. "Мы находимся в процессе изменения внешней политики, что требует более глубокого анализа, чем это сделало прежнее правительство, когда приняло приглашение вступить в БРИКС", - сказал он. Адорни подтвердил, что лидерам стран БРИКС было отправлено письмо, в котором Аргентина отказалась от вступления в организацию с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20231229/reshenie-1919010695.html

аргентина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, аргентина, брикс