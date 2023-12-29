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Путин призвал всегда соблюдать безопасность полетов - РИА Новости, 29.12.2023
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14:06 29.12.2023
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Путин призвал всегда соблюдать безопасность полетов
Путин призвал всегда соблюдать безопасность полетов - РИА Новости, 29.12.2023
Путин призвал всегда соблюдать безопасность полетов
Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским подчеркнул, что безопасность полетов всегда на первом месте. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:06
2023-12-29T14:06
владимир путин
аэрофлот
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским подчеркнул, что безопасность полетов всегда на первом месте. "Ну и безопасность на первом месте, конечно, всегда", - сказал Путин. "Действительно, всегда на первом месте. Уровень высокий, поддерживается, все в этой части стабильно и надежно", - ответил глава компании. Путин отметил также высокое качество обслуживания пассажиров в "Аэрофлоте" и попросил сохранить его. "И еще раз хочу сказать, вот много раз слышал, что вот летают, летают наши граждане, да и не только наши граждане, на каких-то компаниях и ждут, когда пересядут на самолеты "Аэрофлота", потому что уровень качества обслуживания держится на известной планке, еще достигнутой при прежнем даже руководстве "Аэрофлота". Поэтому я вас очень прошу обратить на это внимание, всех поблагодарить, кто держит эту высокую планку, и безусловно сохранить ее на будущее", - сказал он. "Ну и улучшать, конечно, все, что связано с обслуживанием людей", - добавил президент РФ.
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владимир путин, аэрофлот, россия
Владимир Путин, Аэрофлот, Россия
Путин призвал всегда соблюдать безопасность полетов

Путин: безопасность полетов должна быть всегда на первом месте

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО Аэрофлот Сергей Александровский во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский во время встречи
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским подчеркнул, что безопасность полетов всегда на первом месте.
"Ну и безопасность на первом месте, конечно, всегда", - сказал Путин.
"Действительно, всегда на первом месте. Уровень высокий, поддерживается, все в этой части стабильно и надежно", - ответил глава компании.
Путин отметил также высокое качество обслуживания пассажиров в "Аэрофлоте" и попросил сохранить его.
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"И еще раз хочу сказать, вот много раз слышал, что вот летают, летают наши граждане, да и не только наши граждане, на каких-то компаниях и ждут, когда пересядут на самолеты "Аэрофлота", потому что уровень качества обслуживания держится на известной планке, еще достигнутой при прежнем даже руководстве "Аэрофлота". Поэтому я вас очень прошу обратить на это внимание, всех поблагодарить, кто держит эту высокую планку, и безусловно сохранить ее на будущее", - сказал он.
"Ну и улучшать, конечно, все, что связано с обслуживанием людей", - добавил президент РФ.
 
Владимир ПутинАэрофлотРоссия
 
 
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