https://ria.ru/20231229/bezopasnost-1918966723.html

Путин призвал всегда соблюдать безопасность полетов

Путин призвал всегда соблюдать безопасность полетов - РИА Новости, 29.12.2023

Путин призвал всегда соблюдать безопасность полетов

Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским подчеркнул, что безопасность полетов всегда на первом месте. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T14:06

2023-12-29T14:06

2023-12-29T14:06

владимир путин

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским подчеркнул, что безопасность полетов всегда на первом месте. "Ну и безопасность на первом месте, конечно, всегда", - сказал Путин. "Действительно, всегда на первом месте. Уровень высокий, поддерживается, все в этой части стабильно и надежно", - ответил глава компании. Путин отметил также высокое качество обслуживания пассажиров в "Аэрофлоте" и попросил сохранить его. "И еще раз хочу сказать, вот много раз слышал, что вот летают, летают наши граждане, да и не только наши граждане, на каких-то компаниях и ждут, когда пересядут на самолеты "Аэрофлота", потому что уровень качества обслуживания держится на известной планке, еще достигнутой при прежнем даже руководстве "Аэрофлота". Поэтому я вас очень прошу обратить на это внимание, всех поблагодарить, кто держит эту высокую планку, и безусловно сохранить ее на будущее", - сказал он. "Ну и улучшать, конечно, все, что связано с обслуживанием людей", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20231229/aeroflot-1918965650.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, аэрофлот, россия